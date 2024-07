Csm: Giovanni Bombardieri nominato nuovo Procuratore della Repubblica di Torino

Giovanni Bombardieri é il nuovo Procuratore della Repubblica di Torino. La proposta di nomina dell'attuale Procuratore di Reggio Calabria, fatta all'unanimità nello scorso mese di aprile dalla Commissione incarichi direttivi del Csm, è stata ratificata dal plenum, con l'astensione di un solo consigliere, Andrea Mirenda.

Alla corsa avevano partecipato il procuratore aggiunto di Palermo, Paolo Guido, il procuratore aggiunto di Milano Maurizio Romanelli, e poi quattro aggiunti “interni”: la vicaria Enrica Gabetta (che ha fatto domanda per la procura di La Spezia), Patrizia Caputo, Marco Gianoglio, Cesare Parodi. Originario di Riace, 61 anni, Bombardieri guidava dal 2018 la procura di Reggio Calabria dopo essere stato procuratore aggiunto a Catanzaro. Entrato in magistratura nel 1989, è stato giudice del tribunale di Locri dal 1990 al 1995 e poi sostituto procuratore a Roma fino al 2012, anno in cui é stato destinato a Catanzaro. Quindi, nel 2018, la nomina a procuratore di Reggio Calabria. A Torino Bombardieri subentrerà, come capo della procura, ad Anna Maria Loreto, andata in pensione poco più di un anno fa.

La sua nomina fa il paio con quella di Lucia Musti (che subentra al predecessore Francesco Saluzzo) alla procura generale, eletta pochi giorni fa all'unanimità dopo aver retto per 19 mesi la procura generale di Bologna e aver rappresentato l'accusa nei principali processi di mafia in Emilia Romagna.

Entrambi dovrebbero prendere possesso dell'ufficio a partire dai primi giorni di settembre.



