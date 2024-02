Lamezia Terme: sgominata dai carabinieri una banda dedita al traffico e spaccio di droga

Sgominata dai carabinieri del Gruppo di Lamezia Terme una banda dedita al traffico e allo spaccio di droga. Quattordici gli arrestati. I militari supportati in fase esecutiva da quelli dei Comandi territorialmente competenti, dai Carabinieri Cacciatori "Calabria" e del Nucleo Cinofili di Vibo Valentia, hanno dato esecuzione all'ordinanza di misura cautelare, emessa dal Gip del Tribunale di Catanzaro su richiesta della Procura della Repubblica Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, nei confronti dei 14 arrestati, sula base della ritenuta sussistenza della gravità indiziaria in ordine ai delitti di "associazione finalizzata al traffico di stupefacenti" e "detenzione e cessione di sostanze stupefacenti del tipo marijuana e cocaina". In particolare, degli 14 indagati, 4 sono raggiunti dalla misura di custodia cautelare in carcere, 10 sono destinatari della misura degli arresti domiciliari. Gli elementi indiziari acquisiti hanno consentito di delineare (nella fase delle indagini preliminari che necessita della successiva verifica processuale nel contraddittorio con la difesa) un presunto sodalizio dedito alla coltivazione di marijuana, e al traffico di stupefacenti, del tipo di marijuana e cocaina, con la relativa struttura mediante ripartizione dei compiti secondo un preciso schema gerarchizzato, operante nei territori di Curinga, Lamezia Terme, Pianopoli, Serrastretta e Feroleto Antico. Sequestrati oltre 14 kg di marijuana, nonché cocaina, oltre 25.000,00 euro in contanti, macchinari per il confezionamento sottovuoto, bilance ad alta precisione e scanner per la rilevazione di microspie.



Foto © Imagoeconomica