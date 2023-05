'Tufo': la lotta di Ignazio Cutrò e della sua famiglia in un coinvolgente film-cartoon

“Il giorno 23 maggio alle ore 16 Rai 3 e Raiplay trasmetteranno il cartoon ‘Tufo’. Il film-cartoon racconta la mia storia di imprenditore e testimone di giustizia e verrà trasmesso nell'ambito delle iniziative in occasione della Giornata per la Legalità, mentre il prossimo giugno il cartoon debutterà al Festival internazionale dei film di animazione di Annecy la più importante kermesse del settore. Ancora oggi, nonostante le Istituzioni preposte continuano ad ignorare il valore della mia testimonianza civile e processuale, io e la mia famiglia difendiamo la nostra scelta di non abbandonare la Sicilia perché convinti che debbano essere i mafiosi ad andare via”.

Così l’imprenditore e testimone di giustizia Ignazio Cutrò commenta sulla sua pagina Facebook l’uscita del cartoon.

“Io e la mia famiglia abbiamo dato la vita per difendere la legalità come valore irrinunciabile mentre lo Stato ha persino mentito sul reale pericolo di vita che corriamo negando colposamente l'esistenza delle intercettazioni nelle quali il boss di San Biagio Platani Giuseppe Nugara affermava che non appena lo Stato mi avesse tolto la scorta mi avrebbero ammazzato. Ancora oggi mentre lo Stato tace perché incapace di chiedere scusa alla famiglia Cutrò la società civile rinnova verso la mia famiglia il proprio apprezzamento riconoscendone il contributo nella lotta contro le mafie. Per la realizzazione del film-cartoon sono state coinvolte anche le scuole torinesi, nell’ambito del progetto Futuro Animazioni mentre la produzione è torinese: Ibrido Studio e Show Lab, insieme alla francese Les Contes Modernes e in collaborazione con Rai Kids”.



