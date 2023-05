Ecomafie: ok unanime dal Senato a commissione di inchiesta

Via libera unanime dall'Aula del Senato al disegno di legge per l'istituzione di una commissione bicamerale di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari. I voti favorevoli sono stati 128. Il ddl è approvato in via definitiva.

La Commissione bicamerale di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari si occuperà anche degli illeciti relativi agli imballaggi. sarà composta da 18 senatori e 18 deputati, nominati dai Presidenti della Camera di appartenenza, in proporzione al numero dei componenti dei Gruppi parlamentari. "La Commissione - spiega il relator Andrea De Priamo (FdI), - dovrà individuare le connessioni fra le attività illecite nel settore dei rifiuti e altre attività economiche, con particolare riguardo al traffico dei rifiuti all'interno dei territori comunali e provinciali e tra le diverse Regioni". Un'attenzione particolare è prevista per il traffico transfrontaliero dei rifiuti pericolosi. Tra i compiti della bicamerale anche quello di vigilare la gestione del servizio idrico integrato, con riferimento alla gestione degli impianti di depurazione delle acque o smaltimento dei fanghi e al trattamento dei gessi. Dovrà anche controllare la corretta attuazione della normativa vigente in materia ambientale, la gestione e lo smaltimento dei materiali contenenti amianto. E ha la facoltà di svolgere indagini sulle attività illecite legate al fenomeno degli incendi nelle discariche abusive. Le prerogative ispettive della commissione sono estese anche al settore agricolo e agroalimentare, comprese quelle connesse a forme di criminalità organizzata, alle sofisticazioni e contraffazione di prodotti enogastronomici, di etichettature e di marchi di tutela e il loro eventuale traffico.



Foto © Imagoeconomica