Carlo Palermo: ''In Sicilia controllo territoriale non della mafia ma di Usa e Cia''

La sovrapposizione tra potere atlantico, massoneria, mafia, e la denuncia rispetto al possibile mancato scioglimento della loggia massonica segreta scoperta a Trapani, Iside 2. Sono questi alcuni degli argomenti toccati dall'ex magistrato Carlo Palermo durante la diretta del 16 aprile, inserita nella rubrica de "L'altra storia d'Italia".

Una storia che comprende anche la strage di Pizzolungo del 2 aprile 1985 in cui morirono una donna, Barbara Rizzo, e i suoi figli di sei anni, Salvatore e Giuseppe Asta.

I nuovi punti essenziali prendono spunto dalla narrazione del libro "Armageddon Crime" (pubblicato nel settembre del 2022). Seguendo gli atti Carlo Palermo ha rivelato lo scopo delle operazioni coperte svolte da Gladio, non in funzione anti-sovietica, ma contro soggetti che avrebbero potuto scoprirne l'esistenza: anziché lottare contro “la Russia o il comunismo se la sono presa contro i magistrati”.

Da qui l'attuazione di alcune attività stragiste realmente poste in esser in Sicilia negli anni 80/90 e sino ad ora definite 'mafiose'.

D'altronde “in Sicilia il controllo territoriale non è della mafia ma degli Usa e della Cia” ha detto l'ex magistrato rammentando il sequestro di una enorme quantità di documenti targati Nato: la "fotografia" del Governo della Guerra.

Il resto è storia: alla fine a Carlo Palermo tolsero l'indagine perché era arrivato troppo vicino alla fonte del 'potere italiano' e non solo.

Tutto questo senza dimenticare l'importanza delle nuove scoperte attinenti lo svolgimento (ormai documentato) di attività poste in essere dagli apparati segreti dello Stato (in particolare della strutture segrete create dalla Cia in Italia: Gladio/Stay-behind) in sinergia con attività occulte svolte dalla massoneria superiore.

Da tutto questo, secondo Palermo, sono emerse coperture istituzionali, già oggetto delle recenti acquisizioni nel vecchio procedimento sulle logge egizie presso il Centro Studi Scontrino di Trapani, di documentazioni riguardanti la Massoneria dei Rosa+Croce di matrice "egizia", tenute nascoste dai vertici delle nostre superiori istituzioni parlamentari (Commissione d'Inchiesta sulla loggia P2) dal 1982 al rinvenimento dello stesso autore avvenuto solo nel marzo del 2021.



La Rubrica "L'altra storia d'Italia" di Carlo Palermo



