''Letiziamylove.racconti@...'', il libro-racconto di Letizia Battaglia attraverso i ricordi di chi l'ha conosciuta

Immensa è uno dei termini che potrebbe descrivere Letizia Battaglia, con la consapevolezza che il tentativo di definire un’anima libera come la sua è arduo e forse impossibile. Si può, per esempio, provare a raccontarla attraverso il ricordo di tutti coloro i quali hanno avuto la fortuna di conoscerla, componendo in tal modo un mosaico di caleidoscopiche emozioni che rimarranno non solo nel cuore di chi le ha vissute ma anche come patrimonio dell’umanità.

Letizia Battaglia ci ha lasciati il 13 aprile del 2022, giorno in cui sono stati numerosissimi coloro i quali le hanno portato il loro ultimo saluto nell’atrio di Palazzo delle Aquile, trasformando quella giornata nell’occasione per aprire uno scrigno pieno di ricordi. Così come promesso dalla figlia Shobha, anche lei fotografa di fama internazionale, a distanza di un anno esatto, quel tesoro di testimonianze è diventato un libro che anche nel titolo, letiziamylove.racconti@... riporta tutto l’amore che la fotografa palermitana più nota e amata nel mondo ha generato.

«Quel giorno è stato un abbraccio corale delle persone che volevano condividere con me un po’ di lei attraverso un ricordo, un aneddoto, una storia personale, un grazie mai detto. Proprio allora - racconta Shobha - mi è venuta voglia di raccogliere quelle bellissime parole e i ricordi a lei dedicati, promettendo a tutti che non sarebbero svaniti».

E sono stati in tantissimi a rispondere al suo invito, inviandole frasi, pensieri, stralci di libri, pezzi di memoria che compongono una parte del puzzle della vita di Letizia Battaglia. Veramente difficile, quindi, la selezione fatta dalle curatrici - Shobha, Marilena Monti e Marilù Balsamo (web content editor Agata Katia Lo Coco) – di questa piccola opera di cura della memoria, pensata anche come occasione per devolvere parte del ricavato in beneficenza.

Un lavoro di selezione durato un anno che ha voluto dare tutto lo spazio alle parole, lasciando nella propria stesura integrale quanto giunto. Nessun taglio, infatti, o rettifica è stato operato: le testimonianze emotive, in quanto tali, sono state pubblicate integralmente. «Non si può fare alcun lavoro sui ricordi degli altri - sottolineano le curatrici - anche dove ci fossero delle imperfezioni».





Letizia Battaglia con sua figlia, Shobha © Cristina Garcia Rodero