'Ndrangheta a Milano: inchiesta sulla 'locale' di Rho. Sequestro di armi e droga

La Polizia di Stato ha trovato e sequestrato armi, munizioni e droga in una cantina a Rho (Milano), riconducibili alla famiglia Bandiera dell'omonima locale di 'Ndrangheta sgominata lo scorso novembre con 49 arresti nell'ambito dell'operazione “Vico Raudo”. La perquisizione è stata delegata dalla pm Alessandra Cerreti della Dda del capoluogo lombardo. Da ulteriori indagini della prima sezione della Squadra mobile, è emersa la possibilità che in una cantina di uno stabile dove abita uno degli indagati, seppur non direttamente a lui riferibile, potessero essere nascoste ulteriori armi e dello stupefacente. Ieri pomeriggio i poliziotti, diretti da Marco Calì e guidati da Nicola Lelario, hanno scoperto 150 grammi di cocaina suddivisa in sei sacchetti, una bilancia elettronica con tracce di polvere bianca, un fucile a canne mozze cal. 12, un revolver cal. 22 carico con 5 cartucce, 818 munizioni per pistola e munizioni per fucile di vario calibro. Le armi saranno analizzate dal personale del gabinetto regionale della Polizia scientifica Lombardia per ricostruire la provenienza e un loro eventuale precedente utilizzo. Nelle scorse settimane la Procura ha ottenuto dalla gip Stefania Donadeo il giudizio immediato per i 49 destinatari della misura cautelare in carcere, tra cui il presunto boss al vertice della locale Gaetano Bandiera.



La 'Locale di Rho'

Le indagini avevano consentito di poter affermare come a Rho, su cui in passato era stata acclarata la presenza di una struttura di ‘Ndrangheta denominata 'Locale di Rho', già riconosciuta come struttura mafiosa, si stesse nuovamente ricostituendo l’organizzazione, ad opera del capo della Locale, Gaetano Bandiera, condannato in via definitiva per associazione di tipo mafioso il quale, una volta scontata la sua pena, con la collaborazione dei membri della sua famiglia e di altri soggetti, stava cercando di reimporre sua presenza sul territorio. Nel corso delle indagini, a dimostrare la pericolosità e l’operatività dell’organizzazione, furono effettuati numerosi riscontri in termini di sequestri di sostanza stupefacente e di armi.



Foto © Imagoeconomica