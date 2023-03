Foggia: 24 arresti per traffico di droga, estorsione e armi. Colpiti 3 gruppi criminali

Tre diverse associazioni criminali, dedite al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti e con base operativa e logistica a Cerignola ed in rapporti di affari e vicinanza tra di loro: è quanto accertato nelle indagini svolte dai carabinieri del Comando Provinciale dei carabinieri di Foggia nonché dello Scico di Roma e del Gico di Bari, entrambe sezioni della Guardia di Finanza, che, questa mattina, hanno eseguito un'ordinanza cautelare personale nei confronti di 24 persone (di cui 22 in carcere, 1 agli arresti domiciliari e 1 sottoposto a interdittiva).

A riscontro delle indagini, i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato per spaccio 6 persone; sequestrato sostanze stupefacenti (hashish, cocaina e marijuana) per oltre 23 chilogrammi; sequestrato la somma contante di 1.200.000 euro circa; sequestrato 3 pistole, di cui 2 clandestine, 3 fucili calibro 12 e circa duecento munizioni di vario tipo e calibro; recuperato 8 Jeep Renegade e 3 Fiat 500 X rubate a Melfi; rinvenuto, durante una perquisizione, in una cassaforte murata nella disponibilità di uno degli indagati, una pistola e oltre 400.000 euro. L'indagato era stato, pertanto, arrestato in flagranza per la detenzione illegale dell'arma. I conseguenti accertamenti bancari hanno permesso di verificare la presenza sul suo conto corrente anche di ulteriori 700.000 euro di presunta provenienza illecita.











Secondo gli inquirenti un militare dell'Arma dei carabinieri in servizio in Basilicata avrebbe, in relazione ai reati predatori accertati, rivelato notizie sullo stato delle indagini, ricevendo in cambio 1.500 euro.

Il militare è stato sospeso dal servizio.

A supporto nell'operazione denominata 'Cocktail', sono intervenuti lo Squadrone Eliportato Cacciatori 'Puglia', militari della Compagnia di Intervento Operativo del 8° Reggimento carabinieri Lazio, gli specialisti del Nucleo Cinofili di Modugno e il 6° Nucleo Elicotteri. Con questo provvedimento, emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, su richiesta della Procura della Repubblica-Direzione Distrettuale Antimafia, sono stati riconosciuti gravi indizi di colpevolezza nei confronti dei destinatari delle misure cautelari, indagati, a vario titolo, per una serie ampia di delitti. Risiedono quasi tutti a Cerignola, tra di loro un cittadino albanese, ma vi sono anche due persone di San Pietro Vernotico (Brindisi) ed un pregiudicato di Terlizzi (Bari). Sono indagati principalmente di associazione dedita al traffico e allo smercio di sostanze stupefacenti (cocaina, marjuana e hashish), detenzione e porto in luogo pubblico di armi da sparo, sia comuni che da guerra, anche clandestine, estorsione, ricettazione e tentato omicidio aggravato.



Foto © Imagoeconomica