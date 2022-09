Elezioni: affluenza alle 12 al 19.21%, in linea a quella del 2018 con 19.43%

Secondo YouTrend “forte calo al Sud Italia, Molise (-4,9%), Campania (-4,5%)”

Alle ore 12 è stata del 19,21% l'affluenza alle urne per le Elezioni politiche (in Sicilia cittadini al seggio anche per le consultazioni regionali. I dati, resi noti sul sito del Viminale, sono relativi a 7.904 comuni su 7.904.

Nella precedente tornata elettorale, il 4 marzo 2018, sempre alle ore 12, aveva votato il 19,43%. Il dato di oggi, quindi, è in linea con quello di oltre quattro anni fa. Alle 12 è stata la regione Emilia Romagna quella in cui si è votato di più: il 23,46% (il 22,70% nel 2018) a seguire la Lombardia, con il 22,40% (20,90% nel 2018). La regione in cui si è votato di meno e' la Campania, con il 12,45% (16,96% nel 2018); a seguire la Calabria, con il 12,84% (15,11% nel 2018).

“Altro elemento in comune tra il 2018 e oggi è la maggiore partecipazione registrata nelle regioni del Centro-Nord rispetto a quelle del Sud e delle Isole”, segnala Quorum/YouTrend che si riferisce al primo dato sull'affluenza registrato oggi a mezzogiorno. Secondo YouTrend "vi sono però forti differenze anche per quello che riguarda la variazione (sempre rispetto al 2018) tra le diverse zone del Paese. Nelle regioni del Centro-Nord l'affluenza ha tenuto, e in certi casi si è persino registrato un aumento (+1,3% in Lombardia, con un notevole +2,8% a Milano), mentre nelle regioni Sud e nelle Isole il calo è stato notevole, mediamente superiore al 2%: in particolare, Molise (-4,9%), Campania (-4,5%) e Sardegna (-3,0%) hanno fatto registrare i risultati di affluenza peggiori. Fa eccezione la Sicilia, dove però la concomitanza con il voto per le Regionali potrebbe aver contribuito a tenere relativamente alto il tasso di partecipazione".



