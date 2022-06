Cantieri culturali, intitolato il Viale a Letizia Battaglia

Il viale che porta ai Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo, sarà intitolato a Letizia Battaglia. È questo che ha deciso la Commissione di Toponomastica Cittadina nella seduta del 21 aprile 2022. Poco distante, sarà dedicato a Letizia anche un murale vicino a quello già realizzato per ricordare Fabrizio De Andrè.

Ad annunciare la notizia era stato il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando a Palazzo delle Aquile, sede del Comune, nel cui atrio era stata allestita la camera ardente della fotografa scomparsa il 13 aprile a 87 anni.











Il Viale, come emerge dagli atti d’ufficio, non era ancora stato denominato. Il nome di Letizia, certamente, non solo riempirà quel vuoto, ma sarà motivo di orgoglio e ispirazione per i numerosi artisti che si riuniscono in quella che viene considerata 'l'area con la più alta densità di creatività in Italia’. Quest’ultima comprende spazi espositivi per la formazione, per eventi teatrali, musicali, cinematografici e iniziative culturali di ogni genere.



Foto © Shobha



