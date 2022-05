Gratteri: ''Contro le mafie c'è stanchezza nel contrasto, manca progettualità''

"In questo momento no, assolutamente no, non c'è una progettualità, c'è una stanchezza per contrastare le mafie, le mafie si sono modificate velocemente, sono facilmente mimetizzate, non uccidono più, le mafie oggi vendono droga e fanno riciclaggio prevalentemente. Quindi sono due tipologie di reati che non richiedono il morto a terra e spari alle serrande, l'opinione pubblica non se ne rende conto ritiene che non sia un problema mafia, quindi il potere politico non è costretto a interessarsi del problema". Lo ha detto il procuratore di Catanzaro, Nicola Gratteri, ieri a Chieti a margine della presentazione del suo libro "Ossigeno illegale" nell'auditorium dell'università "D'Annunzio", rispondendo alla domanda di un giornalista 'se c'è una vera lotta antimafia, a parte lei, da parte di tutte le istituzioni'. Gratteri e' intervenuto al convegno organizzato dal professor Antonello Canzano della facoltà di Sociologia e Criminologia. "Ormai non esiste più una regione immune dalla presenza delle mafie - ha detto ancora Gratteri rispondendo ad una domanda su mafia e Abruzzo - anche dove non c'è un radicamento, dove non c'è una situazione di sistematicità delle mafie, nel momento in cui ci sono ad esempio dei consumatori di cocaina, le mafie sono qui ad offrire quantità di cocaina, eroina, hashish, ecstasy, le mafie sono qui per comprare alberghi ristoranti, pizzerie, attività commerciali . Le mafie sono dove ci sono attività economiche. Tutto ciò che è riferibile all'economia, se anche i pascoli sono economia, se anche i pascoli sono un affare, è ovvio che la criminalità organizzata cerca di infiltrarsi, di inserirsi per ottenere un guadagno". Gratteri si sente solo? "No, io ho l'affetto e la stima di migliaia di persone - ha risposto - non sono mai solo, ho la stima delle forze dell'ordine, l'affetto delle forze dell'ordine e dei miei colleghi".



