Niger: sequestrato carico di 200 chilogrammi di cocaina ad Agadez

La polizia del Niger ha sequestrato più di 200 chilogrammi di cocaina per un valore di circa 8,7 milioni di dollari che veniva trasportata a bordo di un camion ad Agadez, nel nord del Paese. Lo rende noto in un comunicato l'Ufficio centrale per la repressione del traffico illecito di droga (Ocrtis) del Niger. Secondo fonti non ufficiali citate da alcuni media locali, a bordo del camion che trasportava il carico c'erano il sindaco di Agadez e il suo autista, entrambi arrestati. L'Africa occidentale è considerata da tempo dagli inquirenti una delle vie di transito principali per il traffico di droga sulla strada che va dal Sud America all'Europa. Nel maggio scorso 17 tonnellate di resina di cannabis per un valore di circa 37 milioni di dollari sono state sequestrate in Niger, mentre le autorità del Senegal hanno sequestrato più di due tonnellate di cocaina pura da una nave al largo della costa atlantica a ottobre e le autorità del Gambia hanno sequestrato quasi 3 tonnellate lo scorso gennaio da un carico proveniente dall'Ecuador.