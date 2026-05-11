Nello Trocchia sotto scorta

Il ministero dell’Interno ha disposto l’assegnazione al giornalista del Domani dopo le minacce ricevute

Il ministero dell’Interno ha disposto l’assegnazione della scorta al giornalista Nello Trocchia, da anni impegnato in inchieste sulla criminalità organizzata e da tempo bersaglio di minacce legate alla sua attività professionale. A renderlo noto è stato Domani, il quotidiano con cui il giornalista collabora attualmente.

Le intimidazioni nei confronti di Trocchia non sono una novità. Nel corso degli anni, infatti, il giornalista era già stato sottoposto, a più riprese, a misure di tutela e sorveglianza meno stringenti rispetto alla scorta. Negli ultimi mesi, però, il livello delle minacce si sarebbe aggravato, spingendo la Direzione distrettuale antimafia ad aprire un’indagine e portando la prefettura di Roma insieme al Dipartimento di pubblica sicurezza a decidere per una protezione rafforzata.

Nel suo lavoro Trocchia ha raccontato a lungo le dinamiche della criminalità organizzata nella Capitale, concentrandosi in particolare sul clan Casamonica, tema al centro del libro Casamonica, pubblicato nel 2019. Nel corso della sua carriera si è occupato anche della mafia albanese — argomento affrontato nel libro Invincibili, uscito nel 2025 — e delle infiltrazioni mafiose nei comuni italiani. Grande attenzione è stata dedicata inoltre alla lunga latitanza di Matteo Messina Denaro, il boss di Cosa Nostra arrestato nel 2023 dopo trent’anni di fuga e morto pochi mesi dopo. Su questa vicenda Trocchia ha scritto nel 2024 Una vita tranquilla.

Di recente il giornalista sarebbe stato minacciato anche da Walter Domizi, considerato uno dei più influenti trafficanti di droga di Roma, e da Alessandro Presta, anch’egli coinvolto nel narcotraffico e nipote di Sandro Guarnera, figura collegata al clan dei Casalesi.



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