Milano, pm chiedono al Parlamento il via libera per estrarre chat con nove politici nell’inchiesta Mps

Per la prima volta a Milano i pm chiedono il via libera preventivo del Parlamento prima di estrarre da un cellulare conversazioni che potrebbero coinvolgere parlamentari e membri del governo. È questo il passaggio destinato a segnare l’inchiesta sulla scalata Mps-Mediobanca e sul cosiddetto risiko bancario, un’indagine per aggiotaggio e ostacolo agli organi di vigilanza che vede indagati il banchiere di Mps Luigi Lovaglio, il presidente di Delfin Francesco Milleri e il costruttore Gaetano Caltagirone.

La Procura di Milano, pur mostrando fiducia sull’esito della procedura, sa che un eventuale diniego di Camera e Senato rischierebbe di compromettere una parte rilevante dell’inchiesta. I magistrati hanno scelto di muoversi con il massimo della cautela, applicando rigorosamente i principi fissati dalla Consulta nel 2023 con la sentenza sul caso Matteo Renzi e Fondazione Open. In quella decisione la Corte costituzionale aveva equiparato chat e-mail alla corrispondenza tradizionale, introducendo una tutela rafforzata per i parlamentari: anche quando le comunicazioni si trovano nei dispositivi di soggetti non eletti, per poterle estrarre serve un’autorizzazione preventiva del Parlamento.

È proprio questo il nodo che ha portato i pm milanesi a trasmettere il 30 aprile la richiesta ai presidenti di Camera e Senato. Le conversazioni potenzialmente rilevanti emergono infatti dall’analisi forense del telefono di Marcello Sala, ex direttore generale del Mef e non indagato. Nel novembre 2025 il cellulare viene sequestrato e sottoposto ad accertamenti attraverso decine di parole chiave collegate all’inchiesta sul risiko bancario. Successivamente vengono estratti tutti i contenuti, ma è lo stesso Sala a consegnare ai magistrati un elenco di otto o nove tra ministri, senatori e deputati, indicando per alcuni anche i numeri di telefono. Un passaggio interpretato dagli inquirenti come un avvertimento preciso sul rischio di violare le prerogative parlamentari e vedere annullati gli atti dell’indagine.

Tra i nomi indicati figurano il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, il sottosegretario Federico Freni, il viceministro Maurizio Leo, il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini e il viceministro Edoardo Rixi. A quel punto la Procura ha incrociato l’elenco fornito da Sala con la copia forense del telefono, individuando corrispondenze che sono state immediatamente stralciate proprio per evitare contestazioni. Da qui la scelta, definita senza precedenti negli ambienti giudiziari milanesi, di chiedere preventivamente il permesso al Parlamento prima ancora di leggere o acquisire le comunicazioni.

Da ieri il dossier è all’esame delle giunte per le autorizzazioni di Camera e Senato, dove il centrodestra dispone della maggioranza. Oggi è previsto un primo confronto sugli aspetti procedurali, a partire dal coordinamento tra i due organismi parlamentari. Se il Parlamento dovesse negare l’autorizzazione, le chat non potrebbero essere acquisite né lette dai magistrati, anche se un eventuale no dovrebbe essere motivato politicamente e giuridicamente.

In Procura prevale comunque l’idea che possa emergere una soluzione diversa: la giunta potrebbe dichiararsi incompetente, consentendo così ai pm di analizzare le comunicazioni e acquisire quelle in cui i parlamentari siano soltanto citati da terzi. Resterebbe invece necessaria un’ulteriore autorizzazione nel caso in cui quei messaggi dovessero essere utilizzati direttamente contro gli eletti coinvolti. Se dalle conversazioni emergessero ipotesi di reati ministeriali, scatterebbe l’iscrizione nel registro degli indagati.

Resta aperto anche un altro interrogativo istituzionale: trattandosi di una procedura con pochissimi precedenti, non è ancora chiaro con quali modalità il Parlamento dovrà pronunciarsi e se la decisione spetterà esclusivamente alle giunte per le autorizzazioni oppure anche alle aule di Camera e Senato.

Fonte: Il Fatto Quotidiano



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