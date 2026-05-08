Torture al carcere minorile di Casal del Marmo, sotto indagine un altro agente penitenziario

Salgono a dodici gli indagati per le botte e le minacce ai detenuti: “Mi hanno menato, quando vedevo mia madre e mio padre si mettevano a piangere”



Un nuovo agente penitenziario è indagato nell’inchiesta sulle presunte torture subite dai detenuti del carcere minorile di Casal del Marmo a Roma. Vessazioni, questa è l'ipotesi dei magistrati, perpetrate tra febbraio e novembre 2025, dagli agenti della polizia penitenziaria operanti all'interno della casa circondariale. Nell'ambito delle indagini nei giorni scorsi è spuntata una nuova vittima e un nuovo indagato per il reato di lesioni. Sale così a undici il numero complessivo di indiziati tra gli appartenenti alle forze dell'ordine. Il giovane picchiato e umiliato sarebbe il quattordicesimo. Nello specifico i minorenni detenuti - tra i quindi e i diciannove anni - hanno parlato di percosse, bastonate, minacce e torture con l'ausilio di forbici, chiavi inglesi e estintori. Poi ancora droga e telefonini portati all'interno del carcere. “Mi hanno menato, mi hanno dato uno con un piede qua e uno mi ha dato un cazzotto, poi mi hanno portato in farmacia, mi buttavano i fogli addosso, mi hanno menato... C’avevo tutti gli occhi neri, quando vedevo mia madre e mio padre si mettevano a piangere”, racconta uno di loro. ”Mi ha detto: “ti ammazzo, ti ammazzo, ti ammazzo”. Un altro, straniero, spiega il suo calvario in cella. ”Sono venuto da un Paese dove mi hanno torturato, mi hanno fatto di tutto, mi hanno rapito. Un Paese dove non c’è legge, un Paese dove non c’è Stato. Io ho detto: vengo in un Paese (l’Italia, ndr) dove c’è la legge, dove c’è il diritto umano, dove c’è lo Stato...e vengo trattato così?”.

I verbali verranno raccolti durante l’incidente probatorio disposto dal giudice per le indagini preliminari su richiesta del pubblico ministero Rosaria Affinito, con l'obiettivo di cristallizzare le voci di chi sarebbe stato sottoposto a violenza. Per quanto riguarda la circolazione di droghe come hashish, crack e cocaina tra le celle, insieme con i cellulari, è stato aperto un secondo filone d'inchiesta sul quale sta lavorando il pm Stefano Opilio.



Fonte: fanpage.it



