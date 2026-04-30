Inchiesta Hydra, il pentito Amico svela nuovi legami tra mafia e politica: riflettori sulla Lega

Si allarga e si fa sempre più densa la rete di rapporti tra criminalità organizzata e politica emersa nell’inchiesta Hydra, e al centro di questo nuovo sviluppo c’è Gioacchino Amico, figura ritenuta cruciale dagli inquirenti. Non più soltanto i legami già emersi tra l’ex sottosegretario Andrea Delmastro e la galassia del clan Senese: le dichiarazioni del collaboratore di giustizia iniziano ora a toccare anche il partito alleato di governo di Fratelli d’Italia, la Lega guidata da Matteo Salvini. “Amico è una miniera”, sussurrano fonti vicine alle indagini, come raccontato questa mattina da Il Fatto Quotidiano.
Il suo contributo investigativo è diventato sempre più consistente. Finora sono nove i verbali messi a disposizione, frutto di audizioni continue che coinvolgono diverse procure italiane. Non solo i magistrati milanesi titolari dell’indagine, ma anche quelli di Roma, Catania e Caltanissetta hanno interrogato l’uomo considerato referente della camorra romana nel cosiddetto “Consorzio di mafie” attivo al Nord. “Per Amico c’è la lista d’attesa”, scherza un inquirente, a testimonianza dell’interesse crescente attorno alle sue dichiarazioni.
Le sue risposte, a quanto emerge, sono state puntuali e dettagliate, tanto da accrescere significativamente la sua credibilità agli occhi degli investigatori. “Sta diventando sempre più preciso”, viene spiegato. Proprio per questo, gli inquirenti intendono ora verificare anche alcune intercettazioni in cui Amico faceva riferimento al “mio caro amico Molteni”, citando l’attuale sottosegretario all’Interno Nicola Molteni, esponente della Lega, che ha sempre negato qualsiasi rapporto con l’uomo legato al clan Senese.
Parallelamente, anche la Procura di Roma avrebbe trovato riscontri importanti nelle dichiarazioni del collaboratore, tornando nella Capitale con un quadro più definito dei rapporti tra mafia e politica, anche grazie ai verbali trasmessi da Milano. Tuttavia, il punto più rilevante riguarda l’evoluzione recente delle rivelazioni: Amico starebbe entrando nel merito di dinamiche politiche direttamente connesse all’indagine lombarda, superando quindi il perimetro di vicende esterne come quella legata a Delmastro.
Tra i suoi contatti figurerebbe anche Antonio Messina, primo fiduciario dell’ex latitante Matteo Messina Denaro, ma soprattutto emergerebbero dettagli sui rapporti con ambienti della Lega. In particolare, Amico avrebbe descritto relazioni con l’ex assessore regionale Monica Rizzi, già esponente del Carroccio e poi fondatrice di Grande Nord. Un legame che risale almeno al febbraio 2019, quando al congresso del movimento partecipò l’europarlamentare di Fratelli d’Italia Carlo Fidanza, presenza resa possibile — secondo quanto riferito — proprio dall’intercessione dello stesso Amico.
Ma quello con Rizzi, sottolineano gli investigatori, rappresenterebbe soltanto l’inizio di una rete di contatti ben più ampia con il mondo leghista. Nei verbali, in gran parte ancora coperti da segreto, il collaboratore starebbe facendo nomi di esponenti della politica lombarda, alcuni dei quali amministratori locali in territori già citati negli atti dell’inchiesta. Un quadro che, se confermato, rischia di aprire nuovi scenari su un intreccio sempre più complesso tra potere criminale e istituzioni.
Fonte: Il Fatto Quotidiano
ARTICOLI CORRELATI
Il 'bavaglio' in Antimafia: bloccate le domande di Scarpinato su inchiesta Hydra
Hydra, l'inchiesta si allarga: dai traffici del clan Senese ai contatti con la politica
Da Colosimo bullismo istituzionale contro Scarpinato per zittire domande scomode
Inchiesta Hydra, perquisita avvocata milanese
Nero su Bianco, inchiesta Hydra: il 'super-cartello' che unisce le mafie in Lombardia
Inchiesta Hydra: intercettazioni di Vestiti su un incontro con Ignazio La Russa (che smentisce)
Inchiesta Hydra, il pentito Amico svela nuovi legami tra mafia e politica: riflettori sulla Lega
- Dettagli
- AMDuemila
-
Si allarga e si fa sempre più densa la rete di rapporti tra criminalità organizzata e politica emersa nell’inchiesta Hydra, e al centro di questo nuovo sviluppo c’è Gioacchino Amico, figura ritenuta cruciale dagli inquirenti. Non più soltanto i legami già emersi tra l’ex sottosegretario Andrea Delmastro e la galassia del clan Senese: le dichiarazioni del collaboratore di giustizia iniziano ora a toccare anche il partito alleato di governo di Fratelli d’Italia, la Lega guidata da Matteo Salvini. “Amico è una miniera”, sussurrano fonti vicine alle indagini, come raccontato questa mattina da Il Fatto Quotidiano.