Agguato a mezzogiorno a Foggia: morto Stefano Bruno, legato alla famiglia del boss ''Primitivo''

Colpiti anche il padre e il fratello della vittima. Una quarta persona viene rintracciata a bordo di un’auto poco distante

Torna a farsi sentire la violenza a Foggia. Ieri, in pieno giorno, verso mezzogiorno, in via Cerignola, una delle arterie più trafficate della città, si è verificata una sparatoria che ha stravolto la quiete cittadina. A perdere la vita sotto i colpi di arma da fuoco è il trentenne Stefano Bruno, legato a una famiglia con un nome che, in città, non passa inosservato: quello di Gianfranco Bruno, detto “Primitivo”, figura notoriamente associata alla criminalità organizzata foggiana.

I proiettili esplosi hanno lasciato a terra anche due feriti: il padre e il fratello della vittima, colpiti durante l’agguato. A questi si aggiunge una quarta persona, trovata successivamente a bordo di una Lancia Musa, sempre lungo via Cerignola. Circostanza, questa, che potrebbe indicare come la dinamica dei fatti si sia sviluppata in momenti o spazi diversi. Accanto all’auto - ha fatto sapere “la Repubblica” - è stata rinvenuta una pistola calibro 9. Ovviamente, si attendono gli esiti balistici sull’arma per stabilire se sia stata proprio quella da cui sono partiti i colpi.

I feriti sono stati trasportati d’urgenza negli ospedali di Foggia e San Giovanni Rotondo. Le condizioni restano ancora critiche per tutti, tranne che per uno di loro, che sembra essere fuori pericolo. Sul piano investigativo, invece, si parte da zero o quasi. Gli inquirenti cercano di mettere ordine: capire cosa è successo davvero, individuare un movente, dare un nome ai responsabili. Particolare interesse, come avviene in casi come questi, è stato rivolto alle telecamere della zona. Si spera possano fornire elementi utili a ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti. Lo stesso vale per eventuali dichiarazioni di testimoni che avrebbero assistito alla scena.



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