Palermo, terza assemblea Cgil: intercettazioni e reati depotenziati disarmano l’antimafia

Critiche alla comm. antimafia: stragi non spiegabili solo con la tesi di mafia-appalti

Nell’aula bunker dell’Ucciardone, simbolo del maxiprocesso inaugurato il 9 febbraio 1986, si è svolta oggi la terza assemblea nazionale della Cgil contro mafie e corruzione. Magistrati, parlamentari, sindacalisti e rappresentanti della società civile si sono confrontati sul cambio generazionale nelle organizzazioni criminali, nuovi metodi operativi delle mafie e interventi che rischiano di depotenziare gli strumenti di contrasto. L’assemblea, introdotta dal saluto di Mario Ridulfo e Franco La Torre (figlio di Pio La Torre), ha visto anche l’intervento del segretario generale Maurizio Landini.

Il presidente del Tribunale di Palermo Piergiorgio Morosini ha sottolineato come, pur senza toccare direttamente la legislazione antimafia, "diversi interventi nei fatti hanno indebolito gli strumenti per contrastare le nuove forme di presenza mafiosa e di inquinamento, quasi stabilendo un divieto di indagare, come ha detto il procuratore Lo Voi, su diversi reati che fanno parte delle nuove modalità di operare delle mafie, come la frode fiscale e il falso in bilancio. E la norma come la limitazione alle intercettazioni a 45 giorni si trasforma in una specie di divieto a indagare".

Il presidente dell’Associazione nazionale magistrati Giuseppe Tango ha invitato a non abbassare la guardia: "Non possiamo commettere l’errore di abbassare la guardia. Organizzazione mai doma, la mafia prospera nella corruzione che mina le istituzioni democratiche". Ha aggiunto che "non si possono indebolire gli strumenti di contrasto in un territorio dove allignano quattro mafie", citando tra gli esempi la cancellazione dell’abuso d’ufficio e misure riguardanti la Corte dei conti. Per Tango, accanto a mafia e corruzione, il lavoro resta una "questione democratica".











Sul fronte europeo, il presidente della Corte d’appello di Palermo Antonio Balsamo ha salutato positivamente l’adozione da parte del Parlamento Ue di norme "che sono una legge Rognoni-La Torre europea, sono lo specchio di quello che aveva ideato La Torre nel 1982". Ha ricordato il tributo di sangue pagato dal movimento sindacale, citando figure come Placido Rizzotto, Salvatore Carnevale e Pio La Torre, e ha sottolineato l’importanza del riuso sociale dei beni confiscati, proponendo una pianificazione condivisa con le forze sociali subito prima o dopo il sequestro.

"Siamo contrari a qualsiasi manomissione della legislazione antimafia, questa ci ha consentito di avere strumenti importanti per affrontare diversi attacchi fino ad oggi" ha detto il responsabile legalità della Cgil nazionale Alessio Festi. Festi ha legato la lotta alla mafia alla precarietà del lavoro, che spinge i giovani a lasciare i propri territori, e ha chiesto verità e giustizia su omicidi politici come quelli di Reina, Mattarella e Carlo Alberto dalla Chiesa.

Forti anche le parole del procuratore di Reggio Emilia Calogero Paci che ha messo in evidenza il "cambio generazionale molto significativo": molti mafiosi condannati in processi storici come Olimpia a Reggio Calabria e Aemilia a Reggio Emilia hanno terminato di scontare la pena e ripreso le attività precedenti; ha denunciato che "quel filo nero" tra criminalità organizzata e componenti neofasciste, ricostruito con sentenze passate in giudicato, "oggi viene spazzato via, inspiegabilmente". Secondo Paci, "c’è un allarme che non viene percepito", sia sotto il profilo giudiziario che politico.











Sulla stessa linea anche il parlamentare del M5s Federico Cafiero de Raho, già procuratore nazionale antimafia, che ha criticato l’operato della Commissione Antimafia: "Sulla destra eversiva non c’è neppure un atto in commissione Antimafia e non si vuole andare a indagare sui servizi deviati. Siamo un Paese democratico e non possiamo accettare rigurgiti neo-fascisti".

Sempre nel gruppo dei politici si è espresso anche il deputato Pd e componente della Commissione Antimafia Beppe Provenzano affermando che "la commissione Antimafia, in questo momento storico, non sta facendo il proprio mestiere. Il suo compito non è parlare di quarant’anni fa per non parlare delle mafie di oggi". Ha descritto le mafie come "un fenomeno di classi dirigenti" che vanno richiamate alle loro responsabilità, segnalando "una riservata interlocuzione costante tra pezzi di mafia e amministrazioni locali, che hanno a loro volta referenti politici nazionali".











L’europarlamentare Pd Alessandro Ruotolo ha invertito la prospettiva: "Le mafie non sono diventate più forti è la politica ad essere diventata più debole. Le mafie sono un sistema che prospera quando le istituzioni arretrano". Ha criticato l’approccio meramente repressivo, definendo un errore pensare di affrontarle "solo con il diritto penale" e avvertendo che "il cosiddetto decreto Caivano rischia di produrre più consenso che risultati". Nel distretto di Napoli, ha riferito, gli omicidi sono aumentati del 200 per cento nel 2025, con 8 procedimenti per omicidio a carico di minori, 40 per associazioni camorristiche, 468 per reati legati alle armi e quattro per terrorismo. Il segretario generale Cgil Palermo Mario Ridulfo ha descritto una "società mafiogena" che cresce nell’illegalità diffusa, coinvolgendo appalti, spaccio di droga e violenza. Ha invocato un’"antimafia Costituzionale" non solo istituzionale, capace di ricostruire legami di fiducia a partire da scuola e luoghi di lavoro.

Franco La Torre, figlio di Pio La Torre, ha ricordato la visione del padre, incentrata sulla costruzione di "fronti unitari" e "vaste alleanze" per sfide decisive come la lotta alla mafia.



Foto © ACFB



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