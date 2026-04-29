Mondello il CGA Sicilia ribalta il Tar: sospeso stop alla concessione per la società Italo-Belga

Vittorio Teresi: “Non si può consentire che in nome di una astratta esigenza di ordine pubblico, i mafiosi possano ancora prendere soldi pubblici”



Clamoroso colpo di scena sulla gestione della spiaggia di Mondello, ormai diventato caso nazionale. Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione (CGA) con un provvedimento firmato dal suo presidente ha riassegnato a sorpresa la concessione della spiaggia alla società Italo-belga, accogliendo il ricorso e ribaltando la sentenza del Tar Sicilia dello scorso 24 aprile. Una concessione ultracentenaria, un unicum in Italia. Per il presidente del Cga “l’imminenza della stagione estiva” e “l’enorme massa di persone” che “tende a riversarsi sulla spiaggia di Mondello”, se non venissero gestite “ordinatamente da alcuno, potrebbero dar luogo a concreto pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica”. Ergo, sarebbe meglio lasciare tutto com’è, in attesa dell’udienza del 14 maggio, data in cui il Cga, stavolta in composizione collegiale, tornerà a pronunciarsi. Uno schiaffo morale e un danno d’immagine incredibile al Comune di Palermo e alla Regione Sicilia, che non sarebbero quindi in grado di gestire l’emergenza.

Il 14 maggio sarà un giudice monocratico a mettere la parola fine quando mancano poche settimane all'inizio della stagione balneare. Intanto il sindaco di Palermo Roberto Lagalla prova a rassicurare: “Voglio rassicurare tutti che indipendentemente dall'evoluzione del contenzioso, l'amministrazione comunale, unitamente alle altre e competenti istituzioni statali e territoriali, continuerà a fare la propria parte affinché la stagione balneare si svolga in condizioni di ordine, sicurezza e accoglienza adeguate. In questa fase - aggiunge - è, infatti, fondamentale mantenere un approccio istituzionale e collaborativo tra tutti i livelli di governo. Il Comune è pronto a confrontarsi con la Regione siciliana e con ogni altra autorità competente per garantire una gestione ordinata e rispettosa delle regole di un bene così importante e identitario per la città”. La vicenda era esplosa la scorsa estate, quando l'ex Iena e deputato regionale Ismaele La Vardera, assieme al presidente di +Europa Matteo Hallissey, aveva tentato di installare un ombrellone in una zona della spiaggia gestito dalla Italo-belga da oltre un secolo. Ne conseguì un tafferuglio, ripreso dalle telecamere. Poi sono arrivate le denunce di infiltrazioni mafiose da parte dell'assessora dell’ARS al Territorio Giusi Savarino che aveva revocato la concessione all'immobiliare che, per tutta risposta, aveva fatto ricorso al Tar. La Regione evidenziava, tra l’altro, che diverse attività erano state affidate alla Gm Edil, il cui amministratore unico è un dipendente della Italo Belga, e appartiene alla famiglia mafiosa di Cosa nostra dei Genova. I magistrati di primo grado avevano dato ragione all’assessore. La la società ha presentato ricorso in appello e il presidente del Cga Ermanno de Francisco, in due pagine di provvedimento, ha ribaltando la decisione del Tar, sospendendo il decreto della Regione fino all’udienza collegiale di metà maggio. Ad accendere ancor di più la polemica, oltre alla concessione che ritornerebbe alla società italo-belga, sono le motivazioni del decreto per l’assenza di riferimenti al tema delle infiltrazioni mafiose. Si parlerebbe, infatti, solo di preoccupazione per l’ordine e la sicurezza pubblica determinato, si legge, "dall’enorme massa di persone che usualmente tende a riversarsi sulla spiaggia di Mondello". In assenza di un soggetto che possa esercitare un controllo - si legge - ci sarebbe un pregiudizio "per l’intera collettività di entità tale da sovrastare, limitatamente ai prossimi mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, qualsiasi altra questione". Sul tema si è espresso l’ex magistrato palermitano Vittorio Teresi: “La gravità di questa storia sta nel fatto che un’azienda collegata alla mafia, e che al suo interno ha avuto per tanti anni persone collegate a Cosa Nostra, abbia potuto gestire la concessione della spiaggia di Mondello”. Secondo il presidente del Centro Studio Paolo e Rita Borsellino ”l’esigenza primaria è togliere la possibilità a questi personaggi di avere ancora ricavi pubblici per la gestione della spiaggia”. “Non si può consentire - ha aggiunto parlando a Il Fatto Quotidiano - che in nome di una presunta e astratta esigenza di ordine pubblico, i mafiosi possano ancora prendere soldi pubblici, tutto questo oggi a Palermo non è più possibile”.



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