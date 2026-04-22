Porti e mafie, il rapporto di Libera: l'Italia tra gli snodi delle rotte criminali

Dal Nord Europa traffici di droga verso scali italiani. Livorno principale alternativa a Gioia Tauro e Genova

Le relazioni antimafia, i dati investigativi e le inchieste delle Procure convergono tutte nello stesso punto: molti porti marittimi sono diventati uno snodo strategico per le organizzazioni criminali. A ricordarlo è stata l’associazione “Libera” che, nel suo terzo rapporto dal titolo “Diario di bordo”, ha dedicato un lungo approfondimento ai porti marittimi italiani e internazionali.

Gli scali marittimi, ha osservato l’associazione contro le mafie fondata da don Luigi Ciotti, da tempo sono diventati lo strumento ideale delle organizzazioni criminali. E non solo perché permettono di far entrare e uscire merci illegali, ma perché offrono qualcosa di ancora più prezioso: l’accesso, il controllo e le relazioni.

I porti concentrano enormi volumi di merci, una logistica complessa e una rete di attori pubblici e privati. Dunque, anche molte opportunità per infiltrarsi, manipolare e corrompere. Non solo per i traffici illeciti, ma anche per gli investimenti, gli appalti e la gestione delle infrastrutture.

Per quanto riguarda la droga, nel tempo gli scali italiani si sono trasformati in veri nodi del narcotraffico internazionale. Lo ha ricordato anche il Procuratore generale della Cassazione, Pietro Gaeta, che nella sua relazione sull’amministrazione della giustizia ha evidenziato un fenomeno ormai chiaro: quando aumentano i controlli nei grandi porti europei come Rotterdam, Anversa o Amburgo, i traffici non spariscono, ma si spostano verso approdi meno sorvegliati. Circostanza che ha favorito l’utilizzo, da parte delle organizzazioni dedite al narcotraffico, di porti secondari sia in Italia che nel resto d’Europa. È qui che operano anche i gruppi albanesi, che negli ultimi anni hanno aumentato la loro presenza nel traffico internazionale di cocaina, grazie alla produzione proveniente dal Sud America e alla distribuzione nei porti italiani come Livorno, Civitavecchia, Ravenna o Trieste.



I numeri del fenomeno e l’ecosistema criminale

A certificarlo sono anche i numeri. Nel 2025 sono stati registrati 131 casi di criminalità nei porti italiani, in aumento rispetto all’anno precedente. A questo si aggiunge che i porti coinvolti sono passati da 30 a 38. Alcuni scali emergono più di altri: Genova guida la classifica nell’ultimo quadriennio, seguita da Livorno e Ancona, mentre si registra una lieve flessione per Bari, Napoli e Venezia.

Per quanto riguarda la tipologia dei reati, i più diffusi sono, oltre al traffico di droga, anche la contraffazione e il contrabbando. Insieme - come ha spiegato Libera - rappresentano circa l’80% degli episodi. Il resto si divide tra illeciti finanziari, traffico di rifiuti, furti e armi. Un ecosistema criminale piuttosto completo, in cui operano soprattutto le mafie “tradizionali”, con la ‘Ndrangheta in primis, insieme a Camorra e Cosa Nostra. Tutte coadiuvate da gruppi criminali internazionali che contribuiscono a formare un mercato globale sempre più evoluto, anche dal punto di vista tecnologico, ma anche sempre più competitivo.

Poi c’è la corruzione: tra il 2018 e il 2025 sono stati documentati 45 episodi nelle Autorità di Sistema Portuale.

All’interno del suo “Diario di bordo”, Libera compie un ulteriore passo avanti, tornando indietro nel tempo attraverso le relazioni della DNA e della DIA tra il 1994 e il 2024. Ciò che emerge è chiaro: l’interesse criminale per i porti italiani non è episodico né recente, ma una costante di lungo periodo. In questo quadro sono stati registrati 113 clan attivi in 71 porti, e il 65,5% dei principali scali commerciali italiani risulta esposto a interessi criminali.

Si tratta di un sistema diffuso, stabile e strutturale, che riguarda tanto il Nord quanto il Sud, dai grandi hub agli scali minori. Insomma, non esiste una zona davvero esclusa. Anche in questo caso, il traffico di droga resta il cuore del sistema.

Un altro dato rilevante riguarda la varietà degli attori coinvolti. Oltre a ‘Ndrangheta, Camorra, Cosa Nostra e gruppi albanesi, nei porti italiani è stata registrata anche la presenza di soggetti criminali bulgari, nigeriani, sudamericani e asiatici. Realtà diverse, pronte a collaborare quando le operazioni diventano più complesse. Ognuno apporta competenze specifiche: c’è chi gestisce i contatti nei Paesi di origine, chi si occupa dei documenti falsi, chi recupera i carichi, chi li distribuisce.

Il quadro diventa ancora più difficile da individuare se si considera che spesso gli affari criminali vengono condotti all’interno di quelli legali. In Calabria, per esempio, il clan La Rosa si è interessato ai servizi legati al trasporto marittimo nel porto di Tropea, mentre il clan Mancuso ha operato nel trasporto passeggeri. A Isola Capo Rizzuto il clan Arena ha infiltrato attività edilizie, e a Corigliano Calabro il clan Straface si è mosso nei servizi dei mercati. Situazioni simili si riscontrano in Puglia, dove il clan Capriati ha esercitato controllo sui servizi di vigilanza nei porti di Bari e Giovinazzo, e in Sicilia, dove Cosa Nostra ha operato nei servizi portuali di Porto Empedocle. In Campania, invece, il clan Moccia si è inserito nella realizzazione di opere pubbliche.

Una vera e propria economia criminale.



Il caso Livorno: hub della cocaina e reti operative

Il rapporto di Libera ha messo l’accento sul porto di Livorno, diventato nel tempo un nodo logistico di rilievo per le rotte della cocaina, tanto da essere indicato nelle relazioni istituzionali come una delle principali alternative a Gioia Tauro e Genova. Questo perché lo scalo livornese è in grado di gestire un importante afflusso di merci e container.

Negli ultimi vent’anni il porto è stato interessato da diversi traffici illegali: oltre alla droga, anche contraffazione, contrabbando e traffico di rifiuti. I sequestri degli ultimi anni hanno confermato questa tendenza. Infatti, numerosi carichi di cocaina sono stati intercettati con grande continuità, spesso nascosti in container di merci come banane, cacao o legname. In alcuni casi si tratta di centinaia di chili, in altri, invece, di quantitativi superiori alle due tonnellate. Tuttavia, far entrare la droga nei porti è solo una parte dell’operazione. Il passaggio decisivo è il recupero del carico e la sua uscita dall’area portuale. È qui che emergono figure chiave: intermediari, addetti alle spedizioni, operatori portuali e personale della sicurezza compiacente. In alcuni procedimenti si parla apertamente di vere e proprie task force attivabili su richiesta, in grado di entrare in porto, localizzare il container, recuperare il carico e agevolarne l’uscita.

Il porto di Livorno appare quindi come uno spazio “flessibile”, utilizzato da reti criminali diverse. Ma è anche qui che la ‘Ndrangheta emerge come uno degli attori centrali.



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