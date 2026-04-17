Scambio elettorale, Nicolò fuori dal processo ''Millennium'': prosciolto per ''bis in idem''

Si chiude con un proscioglimento definitivo la posizione dell’ex consigliere regionale di Fratelli d’Italia Alessandro Nicolò nell’ambito del processo "Millennium", in cui era accusato di scambio elettorale politico-mafioso in relazione a una presunta promessa di voti per le elezioni regionali del 2020. La decisione è stata presa dal gup di Reggio Calabria Andrea Iacovelli al termine dell’udienza preliminare, conclusa con il "non luogo a procedere" per via del principio del "bis in idem".

Il giudice ha infatti ritenuto che l’accusa formulata dalla Direzione distrettuale antimafia risulti già compresa nel procedimento denominato "Libro nero", dove Nicolò è ancora imputato. In quel contesto, l’ex consigliere è accusato di essere il referente politico della cosca Libri, impegnato a raccogliere consensi elettorali in cambio di utilità per la 'Ndrangheta. Proprio per l’impossibilità di essere giudicato due volte per lo stesso reato, il gup ha accolto la richiesta degli avvocati Corrado Politi e Renato Milasi, disponendo il proscioglimento.

Attraverso i suoi legali, Nicolò ha inoltre fatto sapere che "non ha più intenzione di rientrare in politica". Nello stesso procedimento, con la formula per non aver commesso il fatto, il giudice ha stabilito il "non luogo a procedere" anche per Claudio Colella, originario di Sinopoli, e Francesco Nicolò, di Reggio Calabria.

Nel frattempo, sempre nell’ambito dell’operazione Millennium, il Tribunale della libertà ha recentemente disposto la scarcerazione di Sebastiano Altomonte, detto "Nuccio", difeso dagli avvocati Francesco Calabrese e Alba Nucera. Anche lui accusato di scambio elettorale, aveva scelto il rito abbreviato ed era agli arresti domiciliari dal maggio 2025, quando era stato eseguito il blitz dei carabinieri.



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