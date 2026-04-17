Omicidi Mattarella, Lia Sava: non solo Cosa nostra, dietro anche ''menti raffinatissime''

Non fu soltanto Cosa nostra a uccidere il 6 gennaio 1980 il presidente della Regione siciliana Piersanti Mattarella, fratello dell’attuale Capo dello Stato, assassinato sotto casa davanti alla moglie e ai figli. Dietro quel delitto, secondo il Procuratore generale di Palermo Lia Sava, si intrecciano interessi ben più ampi, retti da "menti raffinatissime".

Parlando agli studenti dell’Istituto Don Bosco Ranchibile di Palermo in un convegno organizzato dalla Facoltà teologica, Lia Sava ha ricostruito il profilo di un politico che rappresentò una "straordinaria rottura con quello che era il sistema". Mattarella si trovò a operare in un’epoca in cui Palermo, la Regione Siciliana e, per certi versi, l’Italia intera erano governate da "spinte e controspinte" e da "coacervi di interessi di carattere politico e mafioso". Erano gli anni del cosiddetto "sacco di Palermo" e della speculazione edilizia forsennata.

Appena nominato assessore regionale al Bilancio nel 1971, Mattarella intervenne con misure concrete: interventi "chirurgici" nel settore del bilancio per "mettere a posto le carte", razionalizzazione degli appalti, riduzione degli indici di edificabilità per limitare i margini dello scempio urbanistico, spostamento degli oneri urbanistici a carico dei privati anziché dell’autorità pubblica. Azioni che miravano a moralizzare la politica, a fare gli interessi della collettività e non del partito, e che lo resero erede ideale di Aldo Moro nell’eticizzazione della vita pubblica.

"Quegli interessi – ha spiegato Sava – erano, da un lato, gli interessi nel settore degli appalti, gli interessi nella speculazione edilizia". Allo stesso tempo Cosa nostra, "quando noi non sapevamo ancora che si chiamasse Cosa nostra", accumulava enormi profitti con le raffinerie di sostanza stupefacente in Sicilia. Chi, come Mattarella, cominciava a dire "facciamo pulizia", "sgombriamo il campo dalle opacità" e "rimettiamo le carte in regola" dava "davvero tanto fastidio alla mafia. E ne era perfettamente consapevole".

Il presidente della Regione sapeva di essere un bersaglio non solo dell’organizzazione mafiosa, ma anche di "settori opachi della società che con la mafia facevano affari", settori che potevano annidarsi all’interno del suo stesso partito o delle istituzioni, "nel momento in cui c’erano dei settori deviati degli stessi". Si mise contro "non solo i boss ma una significativa fetta di potere" che puntava alla conferma di quegli interessi.

Sava ha sottolineato anche un altro aspetto: Mattarella era "orgoglioso della autonomia siciliana, era orgoglioso della Sicilia". Non apparteneva a quella schiera, "un po’ ipocrita anche", di siciliani che avevano interlocuzioni più o meno chiare con la mafia ma poi definivano la Sicilia "mafiosa". Al contrario, aveva compreso che liberare l’isola dalla criminalità organizzata avrebbe restituito alla Sicilia il suo orgoglio nel mondo. Per questo fu il primo politico siciliano ad aprire all’Europa, a cercare contatti con il resto del continente per portare la Sicilia nel mondo.

Un impegno per riscrivere la storia di Palermo, della Sicilia e dell’Italia nel contesto europeo che è stato ricordato anche dal presidente della Corte d’appello di Palermo Antonio Balsamo. Questi ha citato il discorso memorabile tenuto da Mattarella il 6 settembre 1979 in occasione della visita a Palermo del presidente della Commissione Europea Roy Jenkins: un intervento in cui l’allargamento dell’Europa a Sud veniva presentato come "una grande opportunità" per riscoprire la natura solidale della costruzione europea, fondata sul principio di uguaglianza e capace di ridurre i divari tra Nord e Sud.

Balsamo ha contrapposto quella visione alla seconda visita di un presidente della Commissione a Palermo, quella di Ursula von der Leyen nel 2023, quando proprio Mattarella è stato citato come esempio di una Sicilia "con le carte in regola".

Tornando all’omicidio, Lia Sava ha tracciato un parallelo con l’attentato all’Addaura contro Giovanni Falcone. "Quando Falcone parla dell’attentato all’Addaura dice ‘questo attentato è frutto di attività di menti raffinatissime’". Allo stesso modo, secondo il Procuratore generale, anche Piersanti Mattarella "è stato vittima di un sistema che, secondo me, dall’alto vedeva i fili retti da menti raffinatissime".

"Saranno poi le indagini, che sono tuttora in corso – ha concluso Sava – a cercare di capire questi fili effettivamente chi li ha mossi e cosa c’era dietro. Verosimilmente non si trattava solo di mafia, ma anche di altro".



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