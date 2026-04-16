Frana Niscemi, Musumeci e Schifani finiti sotto inchiesta. Opposizioni chiedono le dimissioni

Il caso che coinvolge Nello Musumeci apre un cortocircuito politico difficile da ignorare: un ministro per la Protezione Civile indagato per non aver agito contro il rischio di una frana. Una contraddizione che, secondo le opposizioni, ha una sola soluzione possibile: “Dimissioni”. A chiederle sono il Movimento 5 stelle e Alleanza Verdi Sinistra dopo la notizia dell’inchiesta sulla frana di Niscemi, che riguarda Musumeci nel suo precedente ruolo di presidente della Regione Sicilia, quando ricopriva anche gli incarichi di commissario per l’attuazione delle ordinanze di Protezione civile e per il contrasto al dissesto idrogeologico.

Secondo la procura di Gela, tuttavia, l’inerzia non si limiterebbe al suo mandato ma si estenderebbe anche a quelli dei suoi predecessori, Raffaele Lombardo e Rosario Crocetta, oltre che all’attuale amministrazione guidata da Renato Schifani. Nessuno, stando alle accuse, avrebbe adottato misure efficaci per prevenire il disastro che il 25 gennaio scorso ha colpito Niscemi, in provincia di Caltanissetta: una frana che ha inghiottito decine di abitazioni, reso molte altre inagibili e costretto oltre 1.500 persone a lasciare le proprie case.

L’inchiesta, che al momento conta 13 indagati, assume così un valore che va oltre le singole responsabilità penali e investe direttamente il piano politico. “Pone una questione che va oltre le singole posizioni giudiziarie: la superficialità politica nella gestione del territorio – quando c’è – non è mai un fatto astratto. Incide sui versanti, sulle opere, sulle autorizzazioni, sulla manutenzione, sulla prevenzione del rischio idrogeologico. E, soprattutto, incide sulla vita delle persone, sulla sicurezza delle comunità e sulla fiducia dei cittadini nelle istituzioni”, tuona il vicepresidente della Camera Sergio Costa, esponente del Movimento 5 stelle ed ex ministro dell’Ambiente. “La lezione che dobbiamo trarre è chiara: serve una cultura della prevenzione, con piani seri, controlli efficaci e responsabilità piena a ogni livello istituzionale – ha aggiunto – È il tempo in cui la politica ha il dovere di interrogarsi e di correggere ciò che non ha funzionato: la sicurezza del territorio non può dipendere dall’approssimazione”.

Sulla stessa linea, ma con toni ancora più duri, interviene Daniela Morfino, deputata pentastellata e capogruppo M5s in commissione Ambiente: “A Niscemi non c’è solo una frana. C’è il risultato di anni di scelte sbagliate, di silenzi, di responsabilità mai assunte. Una domanda diventa inevitabile: dov’era chi doveva controllare mentre il territorio cedeva e i cittadini restavano esposti al rischio? Qui non parliamo di fatalità, ma di prevenzione che non c’è stata, di interventi mai fatti, di un territorio lasciato solo. Ed è sempre così. Finché non succede qualcosa, tutto viene rimandato”. Da qui la richiesta esplicita di conseguenze politiche: “Chi ha responsabilità istituzionali non può voltarsi dall’altra parte, né aspettare che sia la magistratura a fare chiarezza al posto della politica. Perché governare significa assumersi responsabilità, sempre, anche quando è scomodo. E oggi il punto è uno solo. Se emergono responsabilità, devono esserci conseguenze. Musumeci e Schifani si dimettano per rispetto di un territorio fragile, di una comunità che chiede ascolto, di chi vive ogni giorno con la paura che la terra, sotto i piedi, possa cedere ancora”.

L’indagine coinvolge complessivamente quattro presidenti di Regione, un elemento che per Angelo Bonelli, co-portavoce di Alleanza Verdi Sinistra, rappresenta “un atto di accusa alla politica che, in questi decenni, ha dimenticato le vere priorità del Paese”. “Non è sciatteria, ma una grave incapacità da parte di chi ha governato, non investendo nella difesa dal rischio idrogeologico e affidando il destino delle persone alla sorte, come in una roulette russa. A Niscemi la frana e la sua pericolosità erano note da anni e, nonostante questo, non si è fatto nulla – ha aggiunto il deputato – A partire da chi ha avuto responsabilità dirette, come l’attuale ministro Musumeci, che ha dimostrato tutta la sua inadeguatezza”. Nel mirino anche le scelte del governo, accusato di destinare risorse ad altre priorità: “il governo finanzia con 14,5 miliardi di euro il Ponte sullo Stretto, in una delle aree più esposte dal punto di vista idrogeologico e sismico, invece di destinare quelle risorse alla difesa del suolo, alle ferrovie e alle vere priorità del Paese”. La conclusione, per Bonelli, è netta: “Musumeci e Schifani devono dimettersi, non per aver ricevuto un avviso di garanzia, ma perché si sono dimostrati inadeguati e incapaci di svolgere funzioni pubbliche così delicate – dice ancora Bonelli – Faccio una domanda a Giorgia Meloni: come può essere ministro della Protezione civile chi, da presidente di Regione, aveva sul proprio tavolo una relazione che segnalava i gravi rischi della frana di Niscemi e non ha fatto nulla?”.



Foto © Imagoeconomica



ARTICOLI CORRELATI



Una Sicilia sottomessa e in balia dei suoi politici: Niscemi ne è la metafora



Niscemi diventa un caso politico, Musumeci: ''Frana inevitabile''



Niscemi e quella Sicilia che arraffa e distrugge



Frana di Niscemi: quello che il mainstream non ci dice



Frana a Niscemi, nel paesino 1500 case distrutte e mille sfollati: ''Situazione drammatica''



