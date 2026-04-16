La casta salva l'ex zarina Giusi Bartolozzi: approvato lo scudo penale

La Camera dei deputati ha dato il via libera alla richiesta di sollevare un conflitto di attribuzione davanti alla Corte Costituzionale contro la Procura di Roma e il Tribunale dei ministri. L’obiettivo è chiaro, proteggere l’ex capo di gabinetto del ministro della Giustizia Carlo Nordio, Giusi Bartolozzi, dall’accusa di falsa testimonianza legata alla liberazione del generale libico Almasri.

La proposta dell’Ufficio di presidenza di Montecitorio è stata approvata a scrutinio palese con uno scarto di 47 voti. È stata respinta la richiesta di voto segreto avanzata da Pd, M5S e Alleanza Verdi e Sinistra. Il provvedimento estende di fatto la tutela già concessa in precedenza ai ministri della Giustizia Carlo Nordio, dell’Interno Matteo Piantedosi e al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano (la posizione della premier Giorgia Meloni era stata in precedenza archiviata).

Secondo la maggioranza, l’ipotesi di reato contestata a Bartolozzi sarebbe “teleologicamente connessa” a quella per cui erano indagati i membri del governo.

La vicenda ha origine dall’arresto in Italia del generale libico Almasri il 19 gennaio 2025, seguito dal suo rimpatrio deciso dal governo. Il Tribunale dei ministri aveva trasmesso gli atti alla Procura di Roma definendo “inattendibile e mendace” la versione fornita da Bartolozzi sul caso. I pm di piazzale Clodio hanno quindi chiesto il processo per falsa testimonianza, emettendo il decreto di citazione diretta a giudizio. La prima udienza è fissata per il 17 settembre, ma il procedimento sarà quasi certamente sospeso in attesa della decisione della Consulta, che potrebbe richiedere oltre un anno. Nel frattempo, il fascicolo dovrà essere trasferito a Perugia, sede competente per i magistrati in servizio nel Lazio, dato che Bartolozzi sta per tornare alle sue funzioni di giudice della Corte d’Appello di Roma.

La decisione finale spetterà ora ai giudici della Corte Costituzionale.



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