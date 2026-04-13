In memoria di Letizia Battaglia: indomita militante alla costante ricerca della bellezza

Prima ancora che fotografa, Letizia Battaglia è stata una donna libera. Un’anima ribelle, profondamente legata a Palermo, che ha scelto di restare nella sua città mentre la mafia la soffocava, trasformando la macchina fotografica nel suo modo di comunicare al mondo.
Arrivata alla fotografia quasi per caso negli anni Settanta, con il giornale L'Ora, Letizia si è trovata presto in prima linea a documentare la stagione più sanguinosa di Cosa nostra. Sono numerosi i suoi scatti diventati testimonianza diretta degli anni delle stragi: corpi a terra, lenzuola bianche, volti segnati dal dolore. Tra le immagini più iconiche sicuramente quella del presidente della Regione Sicilia, Piersanti Mattarella, ucciso nel 1980 e fotografato appena dopo l’attentato, con il fratello Sergio Mattarella intento ad estrarre il corpo dall’auto.
Una giovane Letizia Battaglia © Santi Caleca
Ma il suo lavoro non è stato solo cronaca nera. Al contrario, ha sempre rifiutato questo accostamento. Oltre alla morte, Letizia ha sempre cercato la vita: le bambine nei vicoli di Palermo, - le “sue” bambine -, gli sguardi fieri delle donne, la celebre “bambina con il pallone”, diventata simbolo di un’infanzia sospesa tra innocenza e durezza. In queste immagini si ritrova tutto il suo sguardo: mai neutrale, sempre partecipe.
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Come ha ricordati sua figlia Shobha, “Letizia era prima di tutto una militante”. Le sue fotografie sono un atto politico. Una visione che ha segnato anche il lavoro di ANTIMAFIADuemila, per cui per molti è stata una guida: ci ha insegnato come si impaginava un giornale (quando la nostra redazione pubblicava l’edizione cartacea), come si sceglie una foto, ma soprattutto come si racconta la verità senza compromessi; o bianco o nero, come le sue foto.
Letizia Battaglia con la sua foto scattata alla vedova Rosaria Costa Schifani
© Shobha
Nel corso della sua carriera ha ricevuto numerosi riconoscimenti internazionali. Nel 1985 è stata la prima donna europea a vincere il prestigioso W. Eugene Smith Grant, uno dei più importanti premi nel campo della fotografia sociale. Nel 1999 ha ricevuto il Premio Erich Salomon, assegnato dalla Società tedesca di fotografia per il suo impegno nel fotogiornalismo. A questi si aggiungono numerose mostre in tutto il mondo e altri riconoscimenti istituzionali che hanno consacrato il suo lavoro ben oltre i confini italiani.
Eppure, nonostante premi e riconoscimenti, Letizia non ha mai smesso di considerarsi una compaesana tra la sua gente. Tra i vicoli, al mercato di Ballarò, durante gli eventi o le commemorazioni: era sempre la stessa Letizia, con la macchina al collo e l’instancabile sigaretta tra le mani. E Palermo non era solo il suo soggetto: era la sua ferita e al stesso tempo il suo amore.
Letizia Battaglia insieme a Franco Zecchin © Shobha
Il nostro vicedirettore, Lorenzo Baldo, più volte l’ha ricordata come una presenza capace di trasmettere forza e responsabilità. Non una figura da celebrare in astratto, ma una testimone che obbliga chi resta a continuare il lavoro.
Letizia Battaglia ha raccontato Palermo senza filtri, senza mai perdere lo sguardo umano. Una donna che ha scelto di stare dentro la realtà, senza protezioni e senza padroni. Una fotografa, sì, ma soprattutto un’anima ribelle, innamorata della sua città e alla costante ricerca della bellezza.
Foto di copertina © Franco Zecchin
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