Corruzione, Finanza confisca beni per 6 milioni a imprenditore nel reggino

Un patrimonio superiore ai 6 milioni di euro è stato confiscato dal Comando provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria a un imprenditore ritenuto figura centrale in un sistema illecito radicato nel settore delle pulizie e sanificazioni. Secondo quanto emerso, l’uomo avrebbe avuto un ruolo di primo piano all’interno di un "cartello d'imprese", costruito per mettere in atto una corruzione sistematica, continuativa e organizzata di funzionari pubblici, con l’obiettivo di ottenere appalti e azzerare la concorrenza, fino a conquistare un monopolio di fatto.

Il provvedimento è arrivato al termine di approfonditi accertamenti patrimoniali condotti dal Nucleo di Polizia economico-finanziaria delle Fiamme Gialle, su impulso della Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria guidata dal procuratore Giuseppe Borrelli. La sezione Misure di prevenzione del Tribunale ha quindi disposto la confisca di beni riconducibili all’imprenditore, già coinvolto nell’inchiesta "Iter Nos" del 2021.

Proprio quell’indagine aveva fatto emergere l’esistenza di un "cartello" organizzato, dotato di una vera e propria "cassa comune", alimentata dai contributi dei vari imprenditori aderenti. Le risorse raccolte sarebbero state utilizzate, da una parte, per corrompere funzionari pubblici compiacenti e, dall’altra, per effettuare pagamenti alle cosche di 'ndrangheta attive nei territori di Africo e Melito Porto Salvo, passaggio ritenuto necessario per operare nel contesto locale.

Le pratiche corruttive, secondo gli inquirenti, non si sarebbero interrotte nemmeno dopo il pensionamento dei funzionari coinvolti: alcune dazioni di denaro sarebbero infatti proseguite nella convinzione che "questi potessero mediare con i nuovi funzionari" a vantaggio delle imprese del cartello, anche attraverso un consolidato sistema di proroghe negli appalti.

La misura di confisca ha colpito diversi beni, tra cui un immobile, un conto corrente, l’intero compendio aziendale di una società cooperativa e le quote di una società a responsabilità limitata. Si tratta di realtà attive nel settore della "pulizia generale non specializzata di edifici", considerate parte integrante del sistema economico costruito attorno al meccanismo illecito.



