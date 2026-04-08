Caso David Rossi: durante l'audizione spunta il nome di un geometra di Mantova

A riferirlo è il presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta-bis: “Lo abbiamo individuato, lo sentiremo rapidamente”



Nuovo colpo di scena nelle indagini della commissione parlamentare d’inchiesta-bis sulla morte di David Rossi. L’ex dipendente comunale di Siena "Giovanna Ricci ci ha fornito un nominativo riscontrabile, che a questo punto sentiremo con una certa urgenza: quello di un geometra di Mantova, un certo Fiorenzo, che pensiamo di aver già identificato; sarebbe stato lui a riferire dei rapporti tra David Rossi e Antonio Muto", quest'ultimo imprenditore attivo in Lombardia coinvolto in un processo di 'ndrangheta. A riportarlo è Gianluca Vinci, presidente della Commissione sulla morte dell'ex capo comunicazione di Mps, dopo l'audizione della stessa Ricci. "Essendo un nome nuovo", quello del geometra, "ma con una qualificazione professionale precisa, gli uffici hanno effettuato subito una verifica e individuato" in un professionista di Mantova "un possibile riscontro alle dichiarazioni della Ricci. Lo sentiremo molto rapidamente, probabilmente già la prossima settimana o quella successiva, visto che risulta ancora iscritto all'albo dei geometri di Mantova". Vinci ha specificato che "oltre a lui, verrà ascoltato anche Sergio Rizzo, giornalista de La Repubblica, che già nel 2017 aveva scritto di questi incontri dopo aver parlato con Luca Goracci" ex legale dei familiari di Rossi. "Secondo quanto emerso, Antonio Muto quella sera si sarebbe recato a Siena proprio per incontrare David Rossi - ha aggiunto il presidente della Commissione - Speriamo che questo nominativo possa darci ulteriori riscontri, almeno per identificare con certezza questo soggetto, che finora era stato indicato solo da Luca Goracci come una persona che nel 2015 si era rivolta a lui, riferendo di un appuntamento la sera del 6 marzo 2013 con David Rossi". "Fino ad oggi non c'erano riscontri certi sulla sua identità, sappiamo che questa persona esiste ed è andata dall'avvocato Goracci, ma non era stata identificata con precisione - ha aggiunto ancora Vinci - E' chiaro quindi che gran parte del lavoro della Commissione ruota attorno all'identificazione di Antonio Muto".



Fonte: Ansa



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