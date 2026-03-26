Trapani, otto provvedimenti contro il rischio di infiltrazioni della criminalità organizzata

Sono otto, nel complesso, i provvedimenti adottati dal prefetto di Trapani, Daniela Lupo, con l’obiettivo dichiarato di "tutelare l'economia legale del territorio dal rischio di infiltrazioni della criminalità organizzata". Le misure riguardano diverse realtà economiche e associative del territorio. In particolare, tra gli interventi figura un provvedimento di prevenzione collaborativa nei confronti di un’impresa agricola con sede ad Alcamo, insieme al diniego di iscrizione nelle white list per una ditta dello stesso comune attiva nel settore del movimento terra. Altri sei provvedimenti interdittivi hanno invece colpito un’associazione culturale e varie imprese operanti in differenti comparti produttivi, tra cui panificazione, commercio di frutta e verdura, coltivazione di cereali destinati al foraggio e allevamento di ovini e caprini. Le attività coinvolte sono distribuite in più centri della provincia, nello specifico nei comuni di Trapani, Campobello di Mazara, Marsala e Mazara del Vallo.



