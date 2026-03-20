Aggredita troupe di Report con Giulia Innocenzi e De Faveri a Monzambano

Mercoledì 18 marzo, intorno alle 15, la troupe del programma Report è stata oggetto di un’aggressione presso il macello Mario Troni di Monzambano, in provincia di Mantova. Giulia Innocenzi, dopo aver concluso un’intervista con il titolare Raoul Troni, si era spostata insieme al videomaker Giovanni De Faveri nella zona retrostante lo stabilimento, dove stava avvenendo lo scarico delle vacche dal camion verso la linea di macellazione. Mentre De Faveri stava riprendendo dall’esterno del cancello, una persona non identificata, dall’interno del macello, lo ha colpito con un bastone di ferro. Il colpo ha centrato la videocamera, spezzandola in due parti e facendo cadere l’obiettivo a terra. Innocenzi e De Faveri si sono subito recati presso la caserma dei carabinieri di Monzambano per presentare denuncia. Una pattuglia è intervenuta tempestivamente sul luogo dell’aggressione per effettuare i primi accertamenti.



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