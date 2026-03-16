Referendum, il trionfo della malafede: perché voterò NO senza esitazione

Ne ho abbastanza!
La campagna elettorale per il referendum costituzionale ha raggiunto livelli talmente infimi che rimpiango gli umanoidi che hanno abitato la Terra qualche milione di anni fa.
Bugie, mistificazioni e malafede prevalgono, e si sovrappongono senza sosta.
Pochi ragionano usando il cervello, che dalla testa si è spostato al basso ventre.
Ho deciso di non replicare più ad alcuno.
Poiché esercito la professione di avvocato penalista da 50 anni credo di avere compreso quale sia la vera posta in gioco il 22 e 23 marzo.
Ho riflettuto e ho deciso di votare NO con profonda convinzione.
Non presumo di possedere la verità, ma voterò NO, NO, NO!
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