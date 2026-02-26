Nordio contro Nordio, quando il ministro (da pm) disse ''mai magistrati in politica''

In un video del 2014 diventato virale l’allora aggiunto di Venezia condannava le toghe che entravano in Parlamento, anche da pensionate



Un magistrato in politica? Mai, nemmeno da pensionato. Parola di Carlo Nordio. L’attuale ministro della Giustizia, ospite, all’Ara Pacis di Roma, della ventiduesima puntata della seconda stagione di “Roma InConTra” nel 2014 quando era ancora procuratore aggiunto a Venezia, si esprimeva così sul tema dei magistrati in politica. Era il periodo in cui l’ex collega di Palermo Antonio Ingroia, padre dell’inchiesta sulla trattativa Stato-mafia, aveva lasciato la toga per concentrarsi sull’esperienza politica di “Rivoluzione Civile”. Il video, di pochi minuti, sta impazzendo nel web in queste ore.

Nordio fece una condanna aperta del processo Trattativa parlando di “un’indagine colossale che dura da vent’anni per poi sentirsi dire che forse è stata messa in piedi da un pm per protagonismo”. E ancora: “Questo è di una gravità assoluta, penso che meriterebbe una rilettura di tutto ciò che è stato fatto, anche di tutti i soldi che sono stati spesi”.

E poi eccolo affrontare il tema delle toghe che entrano in Parlamento. “Non ci vorrebbe molto a fare una legge, lo dico in termini atecnici, per cui un magistrato non deve mai fare politica, né prima, né durante, né dopo, e neanche quando è andato in pensione”. Nordio si candidadò nel 2022 con Fratelli d’Italia alla Camera giusto nel collegio Veneto 1, cioè nella Regione dove ha amministrato giustizia per decenni, conducendo anche inchieste come quelle sul Mose e sui fondi del Pci-Pds. Durante il dibattito, il conduttore Cisnetto lo adulò: “Certo sarebbe un peccato, perché io ti farei subito ministro della Giustizia”. La risposta è esilarante: “No, no, mai e poi mai, mai in politica” e ancora “niente politica per i magistrati”. Poi aggiunge “mai politica per quelli (i giudici e i pm, ndr) sovraesposti mediaticamente” e quelli che, “con il loro lavoro, hanno vulnerato le carriere politiche degli altri”.



