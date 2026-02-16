È morto Michele Albanese, giornalista minacciato dalla 'Ndrangheta

Collaboratore di Quotidiano del Sud e ANSA, viveva sotto scorta dal 2014

È morto nell’ospedale di Cosenza il giornalista Michele Albanese, redattore del Quotidiano del Sud e collaboratore dell’ANSA. Aveva 63 anni ed era considerato uno dei cronisti più autorevoli nella documentazione e nell’analisi della ’Ndrangheta, punto di riferimento per molti colleghi non soltanto in Calabria ma in tutto il Paese.



Nel corso della sua lunga carriera si era occupato prevalentemente di cronaca nera e giudiziaria, raccontando con rigore e continuità le principali inchieste contro la criminalità organizzata calabrese. Per il suo lavoro gli era stata assegnata la scorta dopo che un’intercettazione aveva fatto emergere un progetto della ’ndrangheta per ucciderlo. Le minacce provenivano dalle cosche della Piana di Gioia Tauro e, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria, il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica della prefettura aveva disposto il provvedimento di tutela.



Albanese era profondamente impegnato anche nel movimento antimafia e collaborava con l’associazione Libera fondata da Luigi Ciotti. Per l’ANSA ha seguito alcune delle più rilevanti operazioni contro la ’ndrangheta, offrendo un contributo costante all’informazione nazionale su un fenomeno che conosceva in ogni dettaglio. Nel corso degli anni aveva collaborato anche con altre testate, distinguendosi per professionalità, equilibrio e coraggio.



Viveva a Cinquefrondi, nella città metropolitana di Reggio Calabria. Lascia la moglie Melania e le figlie Maria Pia e Michela. Con la sua scomparsa il giornalismo italiano perde una voce autorevole e un presidio di legalità che ha continuato a raccontare la verità anche sotto minaccia.



Foto © Imagoeconomica



