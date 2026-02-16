Civitanova e il fermano: hub della cocaina sudamericana gestito da clan albanesi

L’intervista al colonnello Peppino Abbruzzese della Guardia di Finanza

Il colonnello Peppino Abbruzzese, al comando del GICO della Guardia di Finanza di Ancona, ha fornito in esclusiva a CronacheMaceratesi.it un quadro dettagliato sull’operazione “Regina”, che ha portato all’arresto di nove individui – sette albanesi e due marocchini – in un’azione coordinata tra Italia, Svizzera e Danimarca. L’organizzazione smantellata riforniva principalmente le Marche con ingenti quantitativi di stupefacenti, sfruttando rotte che partivano dalla Spagna per marijuana e hashish e dal Nord Europa per la cocaina di origine sudamericana. Le indagini hanno evidenziato come la zona costiera tra Morrovalle, Civitanova Marche e Montecosaro rappresenti il fulcro delle attività di traffico, stoccaggio e distribuzione, con ramificazioni verso altre regioni italiane.

Il colonnello Peppino Abbruzzese ha dichiarato: "Il gruppo aveva forti collegamenti internazionali, si riforniva in Spagna di marijuana e hashish e nel Nord Europa di cocaina proveniente dall’America del Sud". "Tutta questa droga - ha detto - poi veniva portata in Italia tramite corrieri, principalmente era destinata alle Marche, nella zona compresa tra Morrovalle, Civitanova e Montecosaro, l’epicentro operativo del traffico e dello spaccio. Ma arrivava per lo spaccio e lo stoccaggio anche in altre regioni italiane". Secondo il comandante del GICO, "i gruppi albanesi hanno dei broker che ormai arrivano sino alla Foresta Amazzonica e trattano direttamente con i narcos della Colombia, della Bolivia, dell’Ecuador". Per quanto riguarda le modalità di trasferimento della merce, Abbruzzese ha spiegato che il metodo prevalente coinvolgeva veicoli commerciali regolari.

"Il trasporto principalmente avviene coi camion appartenenti anche a grosse ditte della zona, inconsapevoli. Ai camionisti 500 euro per ogni chilo di droga" ha precisato il colonnello, sottolineando ulteriormente: "Principalmente tramite camion appartenenti anche a grosse ditte della zona. I camionisti prendono 500 euro per ogni chilo di sostanza trasportata illegalmente, e quindi la tentazione di rendersi disponibili, ovviamente all'insaputa dei loro datori di lavoro, è molto forte. A volte si tratta di padroncini che usano i loro mezzi e si arricchiscono con il trasporto della droga dall’Olanda, dal Belgio, dalla Spagna, sino in Italia".









"Va aggiunto che essi difficilmente vengono intercettati, perché, seppure fermati per dei controlli, è quasi impossibile individuare le sostanze nascoste in qualche doppio fondo e ricoperte da enormi quantità della merce trasportata legalmente". Per gli spostamenti alternativi, il comandante ha affermato che “in altri casi le sostanze vengono trasportate con auto con dei doppi fondi o dei nascondigli ricavati in qualche parte poco visibile dell’automezzo, autovetture sempre diverse e sempre prese a noleggio. Questi clan albanesi operanti nella zona di Civitanova, non a caso, sono molto dediti al noleggio di auto, al commercio di auto nuove e usate, alla gestione di autocarrozzerie, e si sono specializzati nella predisposizione di doppi fondi sempre più fantasiosi e difficili da individuare". Un episodio significativo emerso dall’indagine riguarda un sequestro in Danimarca. Abbruzzese ha raccontato come un soggetto legato all’organizzazione sia stato fermato mentre tentava di recuperare cocaina lanciata in mare da una nave.

L’operazione ha dimostrato la capacità dei clan albanesi di avvalersi anche di figure apparentemente estranee al crimine per le fasi logistiche. La scelta della zona tra Civitanova e il Fermano non è casuale: “Pesano le possibilità enormi di riciclaggio edilizio e frutto di fatture false e scontrinaggio fittizio". "Intanto gioca il fatto che quella, divenuta un unico vasto agglomerato urbano, è una zona di confine tra le zone di operatività di diverse Procure, quella di Macerata e quella di Fermo. A volte in zona opera anche la Dda di Ancona per indagini autonome. I malavitosi lo sanno e sfruttano le complicazioni e le difficoltà della polizia giudiziaria di operare su più circoscrizioni di servizio, dovendo raccordare diverse Procure, e i tempi più lunghi che ne conseguono". "Inoltre - ha poi detto - nelle zone costiere circolano molti più soldi contanti per le tante attività commerciali, turistiche e del divertimento estivo e notturno, il che agevola il riciclaggio dei proventi illeciti della droga. Pesano molto anche le possibilità enormi di riciclaggio edilizio e quello frutto di fatture false e di scontrinaggio fittizio da parte di innumerevoli attività commerciali che aprono e chiudono in tempi brevi, due o tre anni al massimo, il tempo giusto per evitare accertamenti". Secondo il comandante, “i tanti luoghi dediti al divertimento e al gioco d’azzardo favoriscono molto il traffico e lo spaccio di droga, specie della cocaina, che comunque attraversa tutte le fasce sociali e non è solo un fenomeno giovanile".

Riguardo allo stato attuale delle indagini, Abbruzzese ha precisato che “attualmente sono in corso gli interrogatori. Abbiamo arrestato in Svizzera il capo dell’organizzazione, un albanese, e stiamo valutando il materiale sequestrato, le attività commerciali di copertura e il contenuto delle intercettazioni. Anche il flusso di denaro frutto del traffico delle sostanze è in fase di analisi, per individuare i vari canali di riciclaggio". L’inchiesta, come precisato, rimane aperta; e potrebbero emergere ulteriori elementi rilevanti.

