Consulente pm e Report Bellavia indagato a Milano per il caso dei file

Contestata la "Violazione legge sulla privacy"

Gian Gaetano Bellavia (in foto), commercialista, consulente di pm e giudici e della trasmissione Report, è stato iscritto dalla Procura di Milano per un'ipotesi di violazione della legge sulla privacy per il caso di quell'archivio con più di un milione di file e di un cosiddetto "papello" con un elenco di nomi di imprenditori, politici e vip, che ha sollevato nelle scorse settimane anche polemiche politiche e interrogazioni parlamentari. Tra quei file, che un'ex collaboratrice ora a processo avrebbe copiato e sottratto, aveva spiegato la difesa di Bellavia, non ci sono "dossier né alcun materiale improprio", che esuli dalla sua "attività professionale". Non c'è mai stato, ha fatto sapere Bellavia, attraverso l'avvocato Luca Ricci, lo scorso 8 gennaio, "un trattamento dei dati per finalità estranee a quelle legate all'incarico professionale e/o consulenziale". In più, "sono stati sottratti documenti inviati dalla trasmissione Report a Bellavia, vale a dire esattamente il contrario di ciò che taluni hanno sostenuto". La Procura diretta da Marcello Viola, con i pm Eugenio Fusco e Paola Biondolillo, ha già mandato a processo con citazione diretta a giudizio l'ex collaboratrice Valentina Varisco, accusata di accesso abusivo a sistema informatico e appropriazione indebita (parti offese Bellavia e la socia di studio Ferradini). Allo stesso tempo, dagli atti erano spuntate quelle 36 pagine, prive "di annotazione sul deposito e sull'autore" e finite nel fascicolo della Procura, con quell'elenco di nomi. Nel frattempo, nel nuovo fascicolo aperto sempre dai pm, che ha portato all'iscrizione di Bellavia, inquirenti e investigatori hanno analizzato proprio il contenuto di quei file, che per Bellavia rappresentano il suo "archivio storico". Nell'ambito degli accertamenti il commercialista potrà anche fornire la sua versione ai pm.

L'udienza predibattimentale per Varisco (difesa dall'avvocato Andrea Puccio), dopo la citazione diretta a giudizio, è fissata a Milano per il 10 luglio. Già a gennaio si era saputo che la Procura stava valutando di aprire un fascicolo 'parallelo' sul caso Bellavia-Varisco, per indagare sulla vicenda di quel 'papello' di 36 pagine e su quei file, sui quali in queste settimane gli investigatori hanno effettuato verifiche. Bellavia, con una nota del legale Ricci, aveva spiegato che quel documento, saltato fuori dal fascicolo senza indicazioni sull'autore né timbri di deposito, riportava il "contenuto" di "comunicazioni" private "via mail" tra lui e il precedente difensore, in cui il commercialista "elencava i nomi di personaggi noti della politica e dell'economia risultanti dai file copiati" da Varisco ed "evidentemente di possibile interesse di agenzie investigative, con le quali" l'ex collaboratrice "aveva cominciato a collaborare". Decine i nomi contenuti nel 'papello', da Silvio Berlusconi a Matteo Renzi, da John Elkann a Massimo D'Alema fino al tesoriere della Lega Alberto Di Rubba. L'avvocato Puccio, legale di Varisco, aveva spiegato che "non appena ci siamo avveduti della più che anomala presenza" nel fascicolo "di tale documento agli atti del procedimento, questa difesa si è immediatamente attivata per chiedere delucidazioni al pubblico ministero". Un mese fa il Garante della Privacy ha avviato un'istruttoria su Bellavia, mentre Forza Italia aveva presentato un'interrogazione ai ministri Carlo Nordio ed Adolfo Urso. E si era parlato, in sostanza, di un nuovo caso di dossieraggio.

"Non abbiamo ricevuto alcun atto formale da parte della Procura della Repubblica di Milano, ma il Dr. Bellavia auspicava da tempo di poter fornire la propria completa versione dei fatti e di chiarire la correttezza del proprio operato ed in tal senso aveva, mio tramite, già sollecitato i pm - ha detto l'avvocato Luca Ricci, legale di Bellavia - .Allo stato la notizia della sua iscrizione nel registro delle persone sottoposte ad indagine può voler dire solo che i pm intendono sentirlo con le garanzie di legge e alla presenza del suo difensore. Ci auguriamo che ciò accada quanto prima e insisteremo a tal fine".

Sulla vicenda, su Facebook è intervenuto anche Sigfrido Ranucci: "Cade il teorema dei giornali di Angelucci e di Gasparri sul nostro consulente Gian Gaetano Bellavia. Nessuna accusa di dossieraggio o centrale di spionaggio. Ma di violazione della privacy per la norma sulla conservazione dei dati". "L'inchiesta - ha ricordato Ranucci - nasce a causa dalla denuncia dello stesso Bellavia di furto del suo archivio. Vicenda che potrebbe riguardare tutti gli archivi di professionisti, dai medici agli avvocati ai periti. Ora il Giornale e Gasparri chiedano scusa - ha concluso il giornalista - perché si sono inventati accuse false".



Foto © Imagoeconomica



