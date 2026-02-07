Anche la Sicilia nei file di Epstein

Tra le carte spunta un crocevia tra mafia, jet set e reti transatlantiche

L’onda lunga del caso Epstein è arrivata anche in Italia. Nel rilascio negli Stati Uniti di tre milioni di documenti che provengono dall’archivio di Jeffrey Epstein, 163 chiamano in causa direttamente la Sicilia; un luogo che viene descritto come uno spazio di confine in cui si sovrappongono criminalità organizzata, relazioni opache e, in alcuni casi, turismo di lusso.

Da quei documenti affiora, infatti, uno scenario che sembra essere il crocevia perfetto per reti transatlantiche. Un ruolo centrale lo occupa Roberto Settineri, che in diverse comunicazioni viene indicato come un intermediario tra la famiglia mafiosa dei Gambino di Brooklyn e Cosa Nostra palermitana. In pratica, un facilitatore utile per aprire canali operativi tra Palermo e Stati Uniti, soprattutto quando si tratta di riciclaggio di denaro. Uno scenario che trova conferma anche nell’arresto del 2008 avvenuto a Miami Beach nell’ambito dell’operazione congiunta “Paisan Blues”. Fu l’esito di un’azione coordinata tra l’FBI e la polizia italiana, con interventi simultanei tra Florida, Sicilia e New York. Ma a questo si aggiungono anche altri documenti che richiamano episodi di violenza avvenuti nei mesi precedenti.

Accanto a Settineri, un altro filone riguarda invece la famiglia Bulone, con alcuni file che hanno ricostruito un passato criminale che risale al nonno di Vincent Bulone, originario della Sicilia e fuggito negli Stati Uniti dopo un omicidio. Le note investigative arrivano a etichettare l’intero nucleo familiare come “mafioso”.

Resta il fatto che la Sicilia che emerge dai documenti di Epstein non è soltanto quella infestata dalle ombre mafiose, ma anche quella idealizzata per il turismo d’élite che notoriamente ruotava attorno a Epstein. A far emergere questa ipotesi è una mail del luglio 2017, in cui Epstein scrive di essere in volo verso Mosca “partendo dalla Sicilia”, lasciando traccia di una presenza fisica sull’isola. Altre comunicazioni raccontano invece dei viaggi del suo entourage, come i soggiorni tra Roma e Sicilia, le vacanze alle Eolie, oppure le tappe a Lipari e Panarea, e i giri in barca che toccano Capri e Sardegna. Un circuito esclusivo, fatto di jet privati, compleanni celebrati tra il mare e i vulcani, con nomi noti del jet set internazionale e consulenti che si muovono senza soluzione di continuità nel Mediterraneo.

È in questo scenario che si inserisce anche l’episodio dell’invito, poi sfumato, a partecipare alla “Virgin Strive Challenge”, l’impresa sportiva ideata da Richard Branson che prevedeva una tappa siciliana sull’Etna. Le email mostrano un Epstein inizialmente disponibile a finanziare l’evento, salvo poi tirarsi indietro in una sequenza di messaggi che rivelano imbarazzi, sospetti e una certa cautela da parte degli organizzatori.

Non mancano, infine, passaggi più ambigui, che parlano di rapporti personali, spostamenti di donne tra Sicilia, Parigi e altre capitali europee, fino alla scomparsa temporanea di un medico legato a Epstein durante un soggiorno sull’isola.



