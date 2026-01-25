Dieci anni senza Giulio Regeni, una verità ancora da cercare

A Fiumicello (UD) la comunità si stringe attorno alla famiglia con numerose iniziative in sua memoria

A distanza di dieci anni, il tempo sembra essersi fermato a quell’ultima notifica arrivata dall’Egitto. Era il 25 gennaio 2016, alle 19:41, quando Giulio Regeni inviò il suo ultimo messaggio dal Cairo. Dopo di allora, il silenzio. Di lui non si seppe più nulla fino al ritrovamento del suo corpo, il 3 febbraio, lungo l’autostrada che porta ad Alessandria.

Da quel momento è iniziata una battaglia che non si è mai arrestata. La famiglia Regeni ha continuato a chiedere verità e giustizia per il giovane ricercatore, affrontando anni segnati da silenzi, ostacoli e depistaggi. Accanto a loro, però, si è costruita una presenza collettiva che non ha mai abbandonato questa richiesta: cittadini e cittadine che hanno scelto il giallo come segno visibile di un impegno civile condiviso, trasformando una vicenda individuale in una causa comune.

A ricordarlo sono Paola e Claudio Regeni, che in una dichiarazione all’ANSA, tramite la legale Alessandra Ballerini, hanno sottolineato il valore di questo sostegno costante: “Sono trascorsi 10 anni da quando Giulio è stato sequestrato al Cairo per poi essere torturato e ucciso da funzionari del regime egiziano. Ringraziamo tutte le persone e la scorta mediatica che hanno illuminato il nostro cammino verso la verità e la giustizia anche seguendo ogni fase del processo ed impedendo che questa tragica storia di violazione dei diritti umani cadesse nell'oblio”.









I genitori di Giulio Regeni in aula di Tribunale durante il processo per l'omicidio del ricercatore © Imagoeconomica





A Fiumicello (Udine), il paese di origine di Giulio, da sempre centro di una mobilitazione che non si è mai spenta, è in programma l’evento “Giulio continua a fare cose…”, con la partecipazione di Elisa, don Luigi Ciotti, Alessandro Bergonzoni, Pif, Gherardo Colombo ed la segretaria Dem Elly Schlein. Sono previsti anche contributi video di Vinicio Capossela, Lella Costa e Roberto Fico.

Il pomeriggio si aprirà con il flash mob “10 anni in giallo: un'onda d'urto!”, seguito dall’incontro “Parole, immagini e musica per Giulio” e dall’anteprima nazionale del documentario “Giulio Regeni. Tutto il male del mondo”, diretto da Simone Manetti. L’iniziativa è curata da Paola Deffendi, Claudio Regeni, Alessandra Ballerini, Marina Tuni e dal collettivo Giulio Siamo Noi, in collaborazione con il Comune di Fiumicello Villa Vicentina e Articolo 21.

In serata, a partire dalle 19, la manifestazione si sposterà nelle vie del paese con la Camminata dei diritti, fino a raggiungere il piazzale dei Tigli. Qui, alle 19.41, l’ora dell’ultimo messaggio, verrà osservato un minuto di raccoglimento, in collegamento simbolico con tutta Italia.

L’invito del collettivo “Giulio siamo noi” è esteso anche ad altre città: ritrovarsi alla stessa ora vicino a una panchina gialla, accendere una candela, leggere un brano dal libro Giulio fa cose e ribadire la necessità di prendere posizione a difesa dei diritti umani.

Il percorso di memoria e partecipazione proseguirà fino al 4 febbraio, con la mostra “Giulio continua a fare cose... - Il Popolo giallo: una storia collettiva”, ospitata nella sala espositiva del Comune di Fiumicello. Un racconto corale fatto di volti, piazze e simboli che continua a vivere nel presente, perché, come suggerisce il titolo, Giulio continua a fare cose attraverso chi non ha mai smesso di esserci.



