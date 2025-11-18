Maxi operazione contro mafia nigeriana, 20 arresti e perquisizioni

Una vasta operazione dei Carabinieri di Vicenza ha interessato l’intero territorio nazionale, con particolare attenzione al capoluogo berico, ad altre province del Veneto e alle province di Frosinone e Viterbo. Il blitz ha portato all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per 20 persone, con l’obiettivo di colpire e smantellare un’organizzazione criminale formata da cittadini nigeriani e stabilmente radicata a Vicenza.

L’intervento, diretto dalla Direzione distrettuale antimafia della Procura di Venezia, vede impegnati 300 carabinieri provenienti da tutta la regione. All’operazione contribuiscono anche i reggimenti Lombardia ed Emilia-Romagna, le squadre di intervento speciale dei reggimenti 7° Trentino-Alto Adige, 13° Friuli-Venezia Giulia e del 4° battaglione Veneto, oltre all’aliquota di pronto intervento del comando provinciale di Padova, alle unità cinofile antidroga e a un velivolo del 14° elinucleo di Belluno.

Accanto ai provvedimenti restrittivi, si stanno svolgendo numerose perquisizioni domiciliari in diverse località coinvolte.



