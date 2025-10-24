In fiamme la redazione di 42esimo parallelo, la società del film ''Magma'' su Mattarella

I soci: “Le cause sono imprecisate. La redazione è andata completamente distrutta così come gli studi televisivi”



Un grosso incendio è scoppiato ieri mattina - giovedì 23 ottobre - nella redazione di 42esimo Parallelo, all’ultimo piano di un palazzo di piazza Risorgimento a Roma. Gli uffici sono completamente distrutti. In fiamme documenti, apparecchiature, strumentazioni. Evacuate anche le persone che si trovavano all’interno di un b&b al piano sottostante. E ora si indaga sulle cause del rogo.

“Intorno alle 7 la persona addetta alla pulizie ha visto uscire del fumo, ha aperto la porta della redazione e le fiamme erano già alte” spiega Mauro Parissone, tra i soci fondatori di 42esimo Parallelo. “Le cause sono imprecisate, al momento non possiamo dire null’altro. La redazione è andata completamente distrutta così come gli studi televisivi. Al momento non riusciamo a capire cosa sia successo esattamente” aggiunge Parissone. La società ha prodotto quest’anno il documentario Magma. Mattarella, il delitto perfetto, sull’assassinio del presidente della Regione Sicilia Piersanti Mattarella, assassinato il 6 gennaio 1980. Il film “rilegge da un nuovo punto di vista i delitti Moro, Bachelet, Reina, e collega il delitto Mattarella alla strage della stazione di Bologna del 2 agosto 1980”.



ARTICOLI CORRELATI



Il delitto Mattarella e il 'Magma' in cui era avvolto: una storia di sconvolgente attualità



Palermo, ''Magma. Mattarella, il delitto perfetto'': il 'Moro Bis' proiettato al Rouge et Noir

