Torino: polizia smantella presunta organizzazione criminale, 7 arresti

Durante l’operazione sequestrate anche 2 tonnellate di droga

La polizia ha smantellato una presunta organizzazione criminale specializzata nel traffico di droga, con base a Torino nella zona di Mirafiori e ramificazioni in Lombardia, Toscana, Campania e Lazio. L’operazione, denominata “Comics” e coordinata dalla Procura di Torino guidata dal procuratore Giovanni Bombardieri, ha portato all’arresto di sette persone e al sequestro complessivo di oltre due tonnellate di sostanze stupefacenti.

Le misure cautelari, emesse dal gip, riguardano cinque indagati — tre cittadini marocchini e due italiani — accusati di traffico di cocaina, marijuana e hashish: due di loro sono stati condotti in carcere, mentre tre si trovano agli arresti domiciliari.

L’indagine, portata avanti dalla Squadra Mobile con il supporto del Servizio Centrale Operativo e della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga, ha ricostruito un complesso sistema di importazione di droga dalla Spagna. Il gruppo utilizzava spedizioni internazionali apparentemente legali e veicoli modificati con doppi fondi per trasportare gli stupefacenti in Italia.

Durante le prime fasi dell’inchiesta erano già stati arrestati in flagranza dieci soggetti e sequestrate circa due tonnellate di hashish, 50 chilogrammi di marijuana, oltre un chilo di cocaina e una pistola con matricola abrasa. Nel corso delle perquisizioni più recenti nel capoluogo piemontese, gli agenti hanno inoltre sorpreso in un’abitazione del quartiere San Paolo due uomini di origine marocchina, trovati in possesso di 200 grammi di cocaina e 30 di crack, e li hanno arrestati in flagranza di reato.



