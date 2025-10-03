''Un altro Totò per farvi saltare in aria'': minacce social a Maresca e Gratteri

Minacce anche al ministro Nordio. Aperta inchiesta dopo le frasi intimidatorie comparse durante una diretta su TikTok

La Procura di Napoli ha avviato un’inchiesta dopo la comparsa di diverse frasi dal chiaro tono intimidatorio durante una diretta su TikTok. L’episodio è avvenuto mentre l’ex magistrato Catello Maresca, oggi in politica, stava commentando un profilo collegato al killer di Camorra Giuseppe Setola, capo dell’ala stragista del clan dei Casalesi, condannato per numerosi omicidi e noto per la sua ferocia. Nel corso della trasmissione, un utente anonimo, nascosto dietro un profilo falso, ha iniziato a scrivere messaggi che elogiavano il boss Francesco Schiavone, detto Sandokan, storico capo dei Casalesi oggi sottoposto al regime del carcere duro. L’anonimo ha anche ricordato come lo scorso anno la sua richiesta di collaborare con la giustizia fosse stata respinta dalla Procura guidata da Nicola Gratteri.

Ad ogni modo, il tono dei commenti si è fatto poi ancora più minaccioso, con riferimenti espliciti a Totò Riina e alle stragi mafiose degli anni Novanta, fino ad arrivare a scrivere che servirebbe “un altro Totò” per “far saltare in aria” Maresca, Gratteri e lo stesso ministro della Giustizia, Carlo Nordio. Ovviamente, la gravità delle frasi ha spinto Maresca a presentare denuncia, mentre la Procura partenopea ha immediatamente aperto un fascicolo d’indagine per risalire all’autore dei messaggi. L’inchiesta è soltanto agli inizi, ma l’episodio ripropone con forza un tema che in Italia torna ciclicamente: la capacità delle organizzazioni criminali di rigenerarsi e di lanciare messaggi violenti anche attraverso i nuovi spazi digitali, trasformando i social in un terreno di intimidazioni.



Foto © Imagoeconomica



