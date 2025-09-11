Questo sito utilizza cookie tecnici e di terze parti per migliorare la navigazione degli utenti e per raccogliere informazioni sull’uso del sito stesso. Per i dettagli o per disattivare i cookie consulta la nostra cookie policy. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque link del sito acconsenti all’uso dei cookie.
Cookie Policy
amtv dx logo

Finanza: sequestrati 288 chili di cocaina nel porto di Gioia Tauro

Dettagli

Circa 288 chili di cocaina purissima sono stati sequestrati nel porto di Gioia Tauro dai finanzieri del Comando provinciale di Reggio Calabria e dai funzionari dell'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. In particolare, i militari del Gruppo di Gioia Tauro e il personale Adm sono riusciti a intercettare due container sospetti che, all'esito della scansione radiogena effettuata con lo scanner portuale, presentavano anomalie nei vani di ventilazione posti sul fondo della struttura. L'ispezione ha consentito di scoprire - occultati dietro i pannelli di protezione dei vani - ben 249 panetti di cocaina, per un peso complessivo di 288 chilogrammi, che sono stati sequestrati. Una volta immessa sul mercato, la droga avrebbe potuto fruttare 46 milioni di euro alle cosche di 'ndrangheta responsabili dell'importazione. Dopo la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Palmi, diretta da Emanuele Crescenti, l'Autorità giudiziaria ha convalidato il sequestro. Nel 2025, nel Porto di Gioia Tauro, sono state finora sequestrate dalla Guardia di finanza di Reggio Calabria, anche unitamente all'Adm, oltre 3 tonnellate di cocaina, per un valore di mercato di quasi 500 milioni euro.

ARTICOLI CORRELATI

Soldi del narcotraffico nelle banche degli Stati Uniti per oltre 100 miliardi di dollari

Palermo: chieste 15 condanne per il maxisequestro di 5 tonnellate di cocaina

Narcotraffico: due tonnellate di cocaina sequestrate a Livorno dalle fiamme gialle

   

TAGS:

Ti potrebbe interessare...

ANTIMAFIADuemila
Associazione Culturale Falcone e Borsellino
Via Molino I°, 1824 - 63811 Sant'Elpidio a Mare (FM) - P. iva 01734340449
Testata giornalistica iscritta presso il Tribunale di Fermo n.032000 del 15/03/2000
Privacy e Cookie policy

Stock Photos provided by our partner Depositphotos