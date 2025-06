Caso Mario Mori in Commissione antimafia: opposizioni chiederanno chiarimenti alla destra

“Le anticipazioni dell’inchiesta di Report uscite sul Fatto gettano un’ombra pesante sulla vicenda delle audizioni dell'ex generale dell'Arma Mario Mori, che hanno già suscitato sconcerto per i silenzi sulle domande sul rapporto tra mafia e politica”, ha sostenuto il capogruppo dem in antimafia Walter Verini. Che ha aggiunto: “Come Pd pretendiamo chiarezza su come e quanto Mori abbia davvero influito e brigato sull’attività della commissione e sulla scelta dei consulenti”.

Dello stesso avviso, riporta il 'Fatto Quotidiano' è il senatore pentastellato Luigi Nave: “Vogliamo sapere chi sono i due parlamentari dell’antimafia incontrati da Mori citati nell’inchiesta. Se i fatti fossero accertati, parte della commissione ne uscirebbe delegittimata”.

È curioso che “secondo l’inchiesta Mori farebbe le stesse cose, ovvero orientare i lavori della commissione, che lui addebita a Roberto Scarpinato”. Sulla vicenda interviene anche Avs: “Mori ha peccato più volte di mancanza di trasparenza, il suo operato è avvolto da molte ombre. Da una parte ha detto in antimafia di non essersi mai occupato di politica, dall’altra, come emerge da Report e da precedenti intercettazioni, ha avuto spesso contatti con esponenti della destra, a tal punto da immaginare di condizionare il lavoro della commissione. Tutto questo è molto grave e la presidente Colosimo dovrà chiarire immediatamente”, ha sottolineato Elisabetta Piccolotti.

La nuova puntata di Report, in onda stasera, sta già scatenando polemiche in commissione antimafia per le rivelazioni sull’ex generale Mario Mori, anticipate ieri dal Fatto Quotidiano. L’inchiesta, intitolata “Mori va alla guerra”, mostra, attraverso intercettazioni del 2023-2024, come l’ex capo del Sisde avrebbe cercato di influenzare i lavori della commissione, tentando di collocare persone a lui vicine come consulenti nell’organismo guidato da Chiara Colosimo (FdI).

Mori, già al centro del processo sulla trattativa Stato-mafia, è stato ascoltato giovedì a San Macuto su temi legati a mafia e appalti. Le opposizioni valutano di convocarlo nuovamente, questa volta sotto giuramento, e chiederanno chiarimenti anche alla presidente Colosimo.

