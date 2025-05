Mafia, Libera: la Lombardia è la regione con più reati spia

L’associazione: “Assistiamo a un progressivo allentamento dei freni inibitori sul piano legislativo e dei controlli



La Lombardia, con 57.190 reati, è la regione con il maggior numero di reati spia di mafia, seguita dal Piemonte (29.515 reati), Veneto (27.743), Campania con 27.119 ed Emilia-Romagna con 24.866. La Lombardia detiene il triste primato anche per i singoli reati di estorsione, delitti informatici e truffe informatiche. La Campania maglia nera per usura e riciclaggio di denaro. Sono i dati elaborati da Libera che oggi ha dato il via 'Fame di verità e giustizia', un percorso, da Nord a Sud, per rimettere al centro della dibattito pubblico l’urgenza nel contrasto a mafiosi e corrotti. “In un paese - afferma Francesca Rispoli, copresidente nazionale di Libera - dove lo spazio civico si restringe e la partecipazione viene scoraggiata, mafie e corruzione sono diventate un fatto 'normale', tollerato. In questi trent’anni Libera ha dimostrato che c’è un’alternativa possibile. Costruendo, di tassello in tassello, un mosaico di impegno e liberazione dalle diverse forme di criminalità, che parte dall’impegno di ciascuno e richiama le istituzioni alle proprie responsabilità. Ci sono situazioni e momenti storici in cui stare immobili è una colpa, mentre muoversi è un obbligo morale e una responsabilità civile. Fame di verità e giustizia è il nostro grido per risvegliare l’impegno di quanti credono in un orizzonte libero da Mafie e corruzione. È tempo di rimettere al centro della vita pubblica l’urgenza del contrasto a mafiosi e corrotti. È tempo di scelte chiare e coraggiose: noi vogliamo fare la nostra parte". Secondo Libera, "c'è un tentativo di smantellare leggi preziose per individuare quei “reati spia” della presenza mafiosa e, a fronte dell’aggravarsi della corruzione, assistiamo a un progressivo allentamento dei freni inibitori sul piano legislativo e dei controlli. Siamo davanti a una giustizia che da un lato mette in campo leggi rigorose nei confronti degli ultimi, dall'altro lato si presenta con le armi spuntate nei confronti della criminalità mafiosa e dei colletti bianchi.