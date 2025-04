Ciao Letizia! Siamo sempre qui, e continuiamo a lottare

Letizia Battaglia donna, madre, nonna, artista rivoluzionaria, fotografa, politica, dissidente è sempre stata al fianco di ANTIMAFIADuemila sin dai primi tempi.

Quest'anno il nostro giornale ha compiuto ben 25 anni. Un tempo in cui si sono succeduti moltissimi compagni di lotta che hanno creduto, creduto e ancora creduto.

Una delle prime persone a credere in noi fu appunto Letizia, che si spense nella sua Palermo il 13 aprile 2022.

A dare voce al suo ricordo è stato il nostro vice direttore Lorenzo Baldo assieme ad Anna Petrozzi, già nostra caporedattrice durante lo speciale "Duemila Secondi".

Abbiamo avuto la fortuna di lottare con lei, di essere compagni in questo cammino e di essere amici. Una parola troppo spesso abusata, ma, in questo caso, adeguatamente pronunciata.

Per onorarla e ringraziarla di ogni attimo che ci ha dedicato il nostro caporedattore Aaron Pettinari ha ricordato una giornata speciale dell'estate 2007. Erano i giorni prossimi alle commemorazioni di via d'Amelio e come sempre la redazione tutta scendeva a Palermo dalle Marche, dove aveva (ed ha) la sede principale. I tempi tra eventi, manifestazioni e il nostro convegno che all'epoca si celebrava alla facoltà di Giurisprudenza, erano stretti, ma non si poteva rinunciare alla disponibilità straordinaria che Letizia ci aveva dato. Era un'immensa opportunità. E il nostro direttore, Giorgio Bongiovanni, assieme a Lorenzo Baldo ed Anna Petrozzi, spinse affinché soprattutto i più giovani cogliessimo quel dono inaspettato. L'occasione per conoscere la città con gli occhi di Letizia. L'appuntamento era a Piazza San Domenico. Senza perdere troppo tempo erano stati subito immersi nel caratteristico mercato della Vucciria, al tempo ancora vivo e non luogo della movida notturna.

I suoi consigli ai giovani aspiranti cronisti e fotografi, per cogliere ogni sfumatura e dettaglio, furono preziosi.

Lei e la sua immancabile sigaretta accompagnarono il gruppo raccontando la storia di quei posti, quelle che furono le sue battaglie per opporsi al degrado. In quegli attimi riuscì a trasmettere alla 'vecchia redazione' tutto l'amore che provava per Palermo. Per quella bellissima e terribile Palermo che racchiude i ricordi di Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Rocco Chinnici, Ninni Cassarà ed i tanti martiri che Letizia aveva conosciuto.

Da allora Letizia incontrò molte altre volte la redazione di ANTIMAFIADuemila accompagnandola nella ricerca della verità e della giustizia. Una presenza costante, anche nei riguardi dei magistrati che si impegnavano nel lavoro, mettendo a rischio la propria vita.

"Andiamo avanti, continuiamo a lottare e vediamo che succede, giorno per giorno…”, disse a Lorenzo Baldo.

Sono parole che ci ricordiamo tutti i giorni per trovare la forza di continuare a fare il nostro lavoro nonostante la pazzia dilagante in questo mondo. Chissà cosa avrebbe detto letizia davanti ad una Europa che invita gli Stati a irreggimentare i propri bambini e ragazzi, infilarli in una divisa e mandarli ad un prossimo massacro; davanti al mutismo e alla complicità nei confronti del genocidio del popolo palestinese; davanti ad una classe politica che considera la Costituzione una reliquia del passato da usare come carta da cesso; davanti alla ricomparsa sulla scena di figure nella politica della sua città condannate per mafia.

L'elenco si potrebbe allungare ma sarebbe inutile.

Meglio continuare a lottare, rimboccarsi le maniche, parlare, scrivere e non dar tregua ai guerrafondai di ieri e di oggi.



Foto originale di copertina © Arturo Patten

