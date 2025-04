Ruotolo: ''In piazza coi 5Stelle. Siamo per un'Europa di Pace. Governo si svegli''

Le parole dell’eurodeputato Dem a margine della manifestazione indetta da Conte ai Fori Imperiali contro “ReArm Europe”

"Siamo in una piazza che dice No al riarmo dei 27 Stati. Siamo insieme per costruire un'Europa di pace. Qualcuno ha detto che questa piazza non è per l'Europa... allora non abbiamo capito nulla. Sono gli altri che non vogliono l'Europa. Sono i nazionalisti che non vogliono l'Europa. Sono la destra americana e la destra mondiale che non vogliono l'Europa. Noi vogliamo l'Europa". Così Sandro Ruotolo, europarlamentare del Pd durante la manifestazione contro il riarmo europeo indetta dal Movimento 5 Stelle. Ai giornalisti che hanno chiesto un commento sulle differenze tra Pd e 5Stelle Ruotolo ha risposto: "Ma veramente fate questa domanda? Ma vogliamo stare qui altri cent'anni con la Presidente Meloni? Io no!". Quanto ai dazi emessi dagli Usa di Trump ha aggiunto che "l'Europa deve rispondere alla guerra commerciale degli americani. Ho visto che Pedro Sanchez ha risposto con 14 miliardi di euro. Invece, la nostra Premier non ha capito ancora che deve fare, se la situazione è grave o non è grave". Infine, un commento telegrafico sul decreto-legge Sicurezza: "La cosa importante, per quanto riguarda i giornalisti sta nel fatto che è venuto meno quell'aspetto che consentiva ai servizi di sicurezza, ai servizi segreti, di prendere le notizie sui giornalisti del servizio pubblico. Ma è un decreto-legge ed è una vergogna. Una vergogna".



