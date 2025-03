Narcotraffico, blitz europei e italiani: arresti a Madrid, Napoli e Campi Bisenzio

Una serie di operazioni coordinate che hanno scosso il panorama criminale europeo e italiano contro il traffico di droga. In Spagna, il 28 marzo 2025, agenti della Polizia Nazionale, in collaborazione con la polizia di Bonn, la BKA tedesca ed Europol, hanno smantellato un’organizzazione criminale tedesca dedita al traffico di stupefacenti, arrestando 16 persone, tra cui i tre leader del gruppo, operativi tra Madrid, Marbella e Barcellona. L’indagine, partita lo scorso giugno su segnalazione delle autorità tedesche, ha rivelato che il gruppo introduceva cocaina da Colombia ed Ecuador attraverso vari porti europei, utilizzando sistemi di comunicazione criptati e una rete aziendale per riciclare denaro. In 37 perquisizioni simultanee effettuate in Spagna, Germania, Belgio, Paesi Bassi e Polonia, sono stati sequestrati 300 kg di cocaina, 30 kg di marijuana, 400.000 euro in contanti, armi da fuoco, 100 dispositivi mobili criptati, quattro auto di lusso, orologi di alta gamma e beni immobili per un valore di 5 milioni di euro. Il leader principale, fuggito in Germania, è stato catturato mentre tentava la fuga. Intanto, in Italia, il 31 marzo, i carabinieri di Torre del Greco hanno eseguito 13 misure cautelari nel Napoletano, smantellando un’organizzazione che gestiva piazze di spaccio tra Napoli, la zona vesuviana e la penisola sorrentina, con oltre 500 episodi di spaccio accertati e una base logistica a Ercolano. Gli indagati rispondono di associazione a delinquere, detenzione di droga e tentata estorsione. Sempre il 31 marzo, a Campi Bisenzio, la Guardia di Finanza di Firenze ha arrestato un cittadino marocchino, già noto, sequestrando 4 kg di hashish nascosti nel suo garage, insieme a 6.000 euro, due bilancini e materiale per il confezionamento. L’uomo, sospettato da tempo, spacciava dalla propria abitazione, e l’operazione è scattata dopo un lungo pedinamento.