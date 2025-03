Oltre una tonnellata di cocaina sequestrata al porto di Gioia Tauro

Oltre una tonnellata di cocaina - precisamente 1.170 chili - per un valore sul mercato stimato in 187 milioni di euro, è stata sequestrata dai finanzieri del Comando provinciale di Reggio Calabria e dal personale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nel porto di Gioia Tauro. La droga, suddivisa in un migliaio di panetti, era stata abilmente nascosta in un container proveniente da un porto del Brasile meridionale, e diretto In Italia, dentro sacchi di materiale combustibile, nel tentativo di superare i controlli doganali e di polizia.

In particolare, i finanzieri del Gruppo di Gioia Tauro e i funzionari del locale Ufficio delle Dogane hanno selezionato e sottoposto ad accurate ispezioni 11 container sospetti, provenienti da un porto del Brasile meridionale, tutti diretti ad una società con sede in Reggio Calabria, dopo aver fatto scalo in Spagna. Gli atti dell'operazione sono stati trasmessi alla Procura della Repubblica di Palmi al procuratore Emanuele Crescenti e al magistrato di turno, per la convalida ed il successivo prosieguo delle indagini.

ARTICOLI CORRELATI

Onda di sequestri di droga: dall'Atlantico alle città italiane. Oltre nove tonnellate sequestrate