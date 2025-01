Ascari: ''Mafia in Trentino, presentata interrogazione parlamentare a Nordio e Piantedosi''

"Ho presentato l'ennesima interrogazione parlamentare al Ministro Nordio e al Ministro Piantedosi in merito alla mafia in Trentino e al processo 'Perfido'.

La presenza della criminalità organizzata, anche in aree considerate tradizionalmente meno coinvolte come il Trentino, evidenzia la diffusione capillare del fenomeno mafioso, che si adatta e si infiltra nel tessuto socio-economico". Ad annunciarlo con una nota sul social Facebook è la deputata del M5s Stefania Ascari. "Noi in Emilia-Romagna lo sappiamo altrettanto bene visto che abbiamo subìto il più grande processo contro la 'ndrangheta al nord, su cui continuo a presentare atti ispettivi. Questa infiltrazione rende necessario un rafforzamento degli strumenti di prevenzione e contrasto non solo in ambito giudiziario, ma soprattutto nel settore tributario e fiscale. Attraverso un controllo accurato delle operazioni finanziarie, un monitoraggio delle transazioni sospette e un coordinamento più efficace tra le autorità preposte, è possibile limitare il potere economico delle organizzazioni criminali. "Segui i soldi" è la regola più importante, come ci ha insegnato Giovanni Falcone. La lotta alla mafia deve partire dal depotenziamento delle sue risorse finanziarie, poiché solo colpendo il cuore economico di queste organizzazioni si può arginare efficacemente la loro influenza e il loro radicamento sui territori". Quindi ha aggiunto: "Rafforzare i meccanismi fiscali, quindi, rappresenta un elemento essenziale per garantire trasparenza, legalità e tutela dello Stato di diritto. A tutto ciò si deve aggiungere, come base imprescindibile, una cultura della legalità che deve partire dai primi banchi di scuola. Come diceva Peppino Impastato 'la mafia è una montagna di merda' e come tale va trattata. Ci tengo a ringraziare la Rivista Questotrentino che in questi anni ha svolto con coraggio un lavoro di inchiesta encomiabile, il cittadino Walter Ferrari per l'impegno civico al fianco dei lavoratori sfruttati nelle cave e vessati dall'organizzazione criminale e Alex Marini per il supporto e la competenza costante".



Foto © Imagoeconomica