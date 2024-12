Aaron Pettinari: ''C'è sempre stata connessione tra Mafia e rappresentanti di Stato''

Dalla Sicilia: il programma "No Te Apretes" sul crimine organizzato e sulla mafia nel mondo. Intervista al capo redattore di ANTIMAFIADuemila

In Uruguay da quando sette anni fa è emersa alle cronache la presenza del mafioso italiano Rocco Morabito, la società è stata scossa nelle sue radici, consapevole o meno del temporale che si affacciava all'orizzonte. E chi non si era accorto fino a quel momento della Mafia e della presenza del boss, cominciava a interessarsi sui legami mondiali delle organizzazioni criminali e le sue ripercussioni.

La popolazione si è risvegliata quasi magicamente. Oggi sa che in America Latina ed in Uruguay specialmente tonnellate di cocaina provenienti dal Perù, Bolivia, Colombia passano dal porto di Montevideo. “Nessuno” le scopre, ed appaiono “spontaneamente” sull’altra sponda dell'Atlantico, in Europa. Sa di un criminale pericoloso come Sebastián Marset e della sua latitanza grazie al “passaporto speciale per narcos” che possiede. E sa di tutte le situazioni legate al riciclaggio, narcotraffico regionale ed internazionale.

Tutto questa morbosa combinazione criminale ha la sua origine nella geopolitica mafiosa. E per fare luce al riguardo, Georges Almendras, da Palermo (Sicilia), madre patria di Cosa Nostra, ha intervistato il giornalista Aaron Pettinari, capo redattore di ANTIMAFIADuemila con 25 anni di esperienza sul tema in Italia.



C'è ancora Mafia in Sicilia? Questa Mafia è estesa anche in Sud-America?

“Per me la risposta è facile, perché ovviamente è si. Abbiamo anche oggi il problema di capire come è cambiata la Mafia, perché ovviamente oggi abbiamo una Mafia che agisce in modo diverso rispetto agli anni quando morirono Falcone e Borsellino, giudici antimafia assassinati. Hanno più interessi economici, ovviamente, non mostrano violenza, ma ci sono anche pericoli e non è neanche vero che i mafiosi non uccidono più”.

“Eppure, alcuni giorni fa, alcune persone nella Commissione Parlamentare Antimafia hanno detto - ‘bene, la Mafia non è tanto pericolosa come anni addietro - quindi sospendiamo alcuni dei limiti a cui sono sottoposti i carcerati, (mafiosi), ed altre cose’”.