''Free Palestine'': l'opera della giovane artista Francesca Mugoni alla Biennale della Creatività

Nel cuore della Biennale della Creatività di Ferrara, un'opera si distingue per la sua forza comunicativa e per il messaggio universale che porta con sé: "Free Palestine", Francesca Mugoni. Attraverso la sua tela di 70x100 cm, l'artista non solo presenta un lavoro esteticamente impeccabile, ma offre al pubblico una profonda riflessione sulle lotte e sulle speranze del popolo palestinese. Il risultato è un connubio di arte e attivismo che colpisce al cuore e lascia il segno.

“Quest'opera appunto vuole richiamare il popolo palestinese, soprattutto in questo periodo molto difficile. Non voglio dimenticare, anzi vorrei ricordare, spronare. Questo quadro è stato fatto apposta su tela nera, è una tela molto particolare che viene fatta apposta per questi inchiostri. Il nero è proprio uno dei colori della bandiera della Palestina e appositamente l'ho fatto su uno sfondo scuro sfumando i colori della bandiera palestinese. La leggerezza è un po' il mio carattere distintivo in tutte le opere che faccio, però dà anche una profondità. Una cosa che ci tengo tanto a dire è che il popolo chiede la Palestina libera, perché anche se noi non possiamo emergere nel contesto geopolitico, abbiamo un nostro pensiero e questo è il mio” ha detto l’artista intervistata dalla curatrice e carico d’arte Maria Di Pasquale.









Non si tratta di un’opera statica: le sue velature multidimensionali, ricche di stratificazioni cromatiche, creano un senso di movimento, quasi come se l’immagine vibrasse davanti agli occhi dello spettatore. Questa tecnica distintiva trasforma la tela in una narrazione visiva che racconta, con delicatezza e intensità, il dolore, la resilienza e la speranza di un popolo che lotta per la sua identità e la sua libertà. La tela diventa così un luogo in cui le emozioni personali si intrecciano con quelle collettive, creando un ponte tra l’individuo e l’umanità.

In un mondo in cui spesso ci si sente impotenti di fronte ai grandi conflitti, opere come "Free Palestine" ci ricordano che l’arte può essere un potente strumento di cambiamento. La Biennale della Creatività di Ferrara si conferma così non solo come una celebrazione del talento artistico, ma come un luogo di incontro per idee e valori che ci spingono a guardare oltre i nostri confini.

Francesca Mugoni ci invita a non distogliere lo sguardo, a non dimenticare, e a riconoscere il potere trasformativo dell’arte. Il suo lavoro non è solo una celebrazione della bellezza, ma un richiamo alla giustizia, un tributo a chi resiste e un messaggio di speranza per chi sogna un futuro migliore.









Il testo della critica d’arte Maria Di Pasquale



"Free Palestine" di Francesca Mugoni è un'opera profondamente toccante, dedicata al popolo palestinese. Con la sua tecnica distintiva di velatura multidimensionale e vibrazioni, l'artista riesce a trasformare la tela di 70x100 cm in un potente manifesto di solidarietà e resistenza. Le stratificazioni cromatiche, sapientemente applicate, creano un senso di movimento e profondità, evocando una narrazione di dolore, speranza e resilienza.

I colori scelti – toni di bianco, rosso, verde e nero – richiamano la bandiera palestinese, un simbolo di identità e lotta, che emerge attraverso le velature quasi come un sussurro potente e costante. Le vibrazioni generate dalla sovrapposizione dei colori sembrano incarnare le voci di un popolo, sospese nell’aria e nel tempo, come un eco che rifiuta di essere dimenticato.

L'opera invita lo spettatore a un momento di riflessione intima, in cui ciascun elemento visivo diventa un messaggio di sostegno e compassione. Mugoni non solo rappresenta il dramma del popolo palestinese, ma dona alla tela un’energia che vibra di una speranza indomita. "Free Palestine" diventa così un tributo visivo, un invito alla memoria collettiva e un’espressione di empatia che cerca di superare i confini politici e culturali, parlando direttamente al cuore di chi osserva.







